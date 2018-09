La plantilla de Emutsa defiende la función social del servicio de autobús de Mieres Los trabajadores señalan que el «pozo cierra pero el pueblo se queda» y que una parte importante de los usuarios son mayores de 65 años ALEJANDRO FUENTE MIERES. Martes, 18 septiembre 2018, 00:29

La plantilla de la empresa municipal de autobuses de Mieres, Emutsa, se ha visto obligada a salir en defensa del servicio frente a lo que considera un ataque del Partido Popular, que comenzó con el intento del ministro Cristóbal Montoro de cierre de la sociedad -por ser una entidad pública con un importante déficit- y que, considera, continúa todavía tras pedir el grupo municipal popular en el Ayuntamiento un plan de viabilidad. Ante este escenario, los trabajadores -por medio de un comunicado- señalan que, «a la hora de hablar de transporte, se debe de abandonar el esperpento y, cuando se cuestiona la gestión, se debe de tener clara la actividad que realiza con los recursos de que dispone, que son muy escasos». Así, se entiende que la función social que ejerce es importante.

De este modo, detallan que la empresa proporciona transporte público en una superficie de 140,6 kilómetros cuadrados. «La localización geográfica de los núcleos de población -por su distancia- no es la más idónea. El pozo se cierra, pero el núcleo de población sigue». La orografía del concejo tampoco ayuda en nada, apuntan. Atiende las necesidades de transporte de al menos 38.962 personas que residen en el concejo, de los que el 43,30% no viven en el casco urbano de Mieres.

De la población total a la que presta servicio, el 34,17% tiene 65 años o más y casi el 20% tiene 75 años o más (19,28%). Existen trayectos de 18 y de 22 kilómetros. «Se considera que entre un 3% y un 4% del total de la ciudadanía tienen problemas de movilidad. Y en este concejo se supera debido a la actividad laboral que se ha realizado durante muchos años».

El sindicato CSI indica que han invitado en numerosas ocasiones a los ediles del PP para que conozcan la realidad de la empresa, sin recibir respuesta al respecto. «Como formación sindical constatamos la deslealtad de los miembros del consejo de administración del Partido Popular en Emutsa. El 'alto concepto y respeto' que tienen los populares hacia las personas que residen en el concejo es tal que hasta pretenden decidir por ellas».

El CSI añade que el PP de Mieres «ha iniciado su 'tour' de actuaciones veraniegas por las romerías y verbenas en el concejo, y lo ha hecho solo con solo un tema, su tema estrella, que no es otro que Emutsa, su 'espinita' clavada en el concejo, ya que, a día de hoy, no han conseguido su objetivo principal, que no es otro que cerrarla».

El gasóleo, un «batacazo»

Entre los trabajadores «causan estupefacción» las declaraciones en las que exige un plan de viabilidad que incluya inversiones para garantizar, a medio y largo plazo, la continuidad del transporte público adaptado a las necesidades, tanto presentes como futuras. «Su verdadera intención y la de su partido ha sido, es y será, cerrarla. Nos vemos en la obligación de recordar que el incremento del precio del combustible va a suponer un batacazo para la empresa, y también lo va a suponer para el resto de operadores, para el transporte de mercancías y en general para el conjunto de ciudadanos».

El Ayuntamiento va a tener que aportar casi 800.000 euros durante este ejercicio a la empresa para el propio mantenimiento del servicio. A esta cantidad se tendrá que sumar la inversión de 1,2 millones para la renovación parcial que hay que hacer de la flota.