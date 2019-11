La plantilla de Valgrande descuelga las sillas para acelerar su revisión Las sillas del remonte de El Brañillín, descolgadas. / E. C. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo asegura que la inspección del remonte ya se ha iniciado, algo que niegan desde la estación A. FUENTE / L. MAYORDOMO EL BRAÑILLÍN / LANGREO. Martes, 26 noviembre 2019, 02:33

Ha sido la propia plantilla de la estación invernal de Valgrande-Pajares la que ha iniciado el descuelgue de las sillas del remonte de El Brañillín para facilitar y acelerar su próxima revisión. Los trabajadores explican que han asumido una labor que no les compete por el bien de la instalación y para evitar daños mayores con el retraso obligado en la apertura de las pistas, precisamente, porque no se ha realizado en tiempo esta labor obligatoria. En la jornada del domingo dieron comienzo con el desmontaje de las más de 120 sillas para poder iniciar la inspección del cable. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, aseguraba ayer en Langreo que la empresa especializada contratada para esta actuación ya está realizando esas labores. «Ya están haciéndolo, es un retraso en la finalización, no en su comienzo». No obstante, tal y como ha podido confirmar EL COMERCIO, los operarios externos todavía no han iniciado esta revisión.

«Quiero decir lo que es la verdad, este tema no tiene más trascendencia que una licitación que se hace todo los años en las mismas fechas, que se inició en febrero, y es un tema de seguridad», dijo la titular regional minimizando el problema generado con el retraso en el inicio de la temporada, previsto para el viernes 29. «Desde la empresa se nos dijo que por un tema administrativo teníamos que tener en cuenta que tenía que acabar esa revisión y nuestra prioridad es la seguridad». Pero la plataforma surgida en defensa de la estación y la propia plantilla apunta a que el origen es otro; seguridad sí, pero que esta revisión se tenía que haber iniciado mucho antes para no tener que retrasar el inicio de la temporada por imprevistos en el procesos de contratación.

El imprevisto fue que la contratación quedó desierta en un primer momento y hubo que recurrir a un proceso alternativo para poder ejecutar estas labores. El valor estimando del contrato asciende a casi 150.000 euros.

«El daño ya está hecho», se quejaban ayer desde la plataforma. No obstante, la consejera dejó una puerta abierta, tal y como reclaman los propios usuarios, para facilitar una apertura parcial de la estación. «Estamos en contacto con la empresa -responsable de la revisión- para ver si es posible. Nuestra voluntad es facilitar su uso lo antes posible para e sector turístico». Se podrá saber en un plazo de entre dos y tres días, dijo la responsable autonómica. El problema se centra en que es preciso descolgar el cable del remonte para su revisión total y, por esas cuestiones de seguridad, no se quiere permitir el esquí hasta que no esté de nuevo instalado. «Seguimos estrictamente las consideraciones técnicas de la empresa», añadió Piñán.

Problema de fondo

Además de los constantes problemas de contratación de las revisiones -no es la primera vez que hay problemas en este aspecto- desde la plataforma señalan que el origen es la falta de inversión en estas instalaciones invernales. En 2016 se clausuró el remonte del Cuitu Negru -que entró en servicio en 1969- y no se contempló una alternativa, una nueva silla desembragable por la que suspiran los usuarios. El principal escollo para su instalación es su coste, que rondaría los ocho millones de euros. Se dejó el funcionamiento de la estación dependiendo de un único telesilla para acceder de forma directa a la parte alta; pero este equipamiento también tiene su antigüedad, unos treinta años.