La plataforma en defensa de Pajares inicia una ofensiva para conseguir inversiones

Para la Plataforma Pro Valgrande-Pajares no vale la explicación del director general de Deporte, José Ramón Tuero, sobre la falta de inversión en el equipamiento lenense. «En vez de decir 'no hay dinero', tendría que trabajar para lograrlo, que es su función», critican desde el colectivo. No se conforman con la respuesta y por este motivo han decidido iniciar o una ofensiva política. Se han puesto en contacto con los grupos políticos de la Junta con el objetivo de revertir esa falta de gasto en las pistas. La intención es que se presenten alegaciones a los presupuestos regionales.

Desde este colectivo, al que también se sumaron los clubes de esquí, lamentan la ausencia de partida presupuestaria alguna con destino a inversiones de mejora o mantenimiento en el complejo en las cuentas para el próximo ejercicio. Destacan que el único importe que aparece reflejado es de 230.000 euros, una cifra que tiene como único fin la revisión del telesilla Brañillín, por lo que no puede ser considerada un gasto de mejora sino una acción obligatoria.