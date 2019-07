La plataforma del soterramiento acusa a Arbesú de «oscurantismo» con el proyecto

La plataforma por el soterramiento de las vías de Feve en Langreo quiso ayer mostrar «nuestra sorpresa y estupor ante el conocimiento, por los medios de comunicación, de la solicitud de reuniones de la alcaldesa -Carmen Arbesú- con las diferentes administraciones para tratar el proyecto». Desde el colectivo se señala que la obra «es de tal calado que el movimiento social debe ser conocedor de los movimientos que se produzcan sobre su desarrollo». «El oscurantismo es absoluto», critica la agrupación.

«Le trasladamos a la señora alcaldesa que es una falta de respeto a la plataforma y al conjunto de la ciudadanía que no se tenga en cuenta a este colectivo de los pasos a seguir y, por ello, el camino que lleva y que no es el correcto y por lo tanto le pedimos que no siga por él, porque de lo contrario nos encontrará enfrente siempre con esta obra. No siga el camino mostrado por María Fernández», se señala en referencia a la anterior regidora socialista y actual senadora por Asturias.

Desde la plataforma se quiso lanzar un recordatorio a Arbesú: «En el Pleno de constitución del Ayuntamiento de Langreo definió que su gestión se iba a desarrollar con humildad, diálogo y consenso. Pues bien, en este tema ninguna de las tres palabras las está utilizando ni llevando a cabo».

Se señaló que en noviembre de 2018, desde el PSOE, se trasladó a la opinión publica que en el mes posterior se firmaría y licitaría la obra de la infraestructura ferroviaria y ocho meses después «no tenemos nada de nada».