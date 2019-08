La plataforma de Valgrande pide a Barbón las inversiones «pendientes en la estación» El remonte de El Brañillín, que será revisado antes de la campaña de esquí. / JESÚS MANUEL PARDO El colectivo insta al nuevo Gobierno regional «a que se siente con nosotros para que conozca las prioridades del complejo invernal lenense» ALEJANDRO FUENTE POLA DE LENA. Sábado, 3 agosto 2019, 00:09

En pleno mes de agosto, la plataforma en defensa de la estación invernal de Valgrande-Pajares ya está mirando hacia la próxima temporada invernal. Y lo hace con preocupación, porque el colectivo -que aglutina al sector hostelero, usuarios y empresas relacionadas con el esquí- teme que pueda haber algún problema con el único telesilla que conecta la parte baja con el Cuitu Negru, el remonte de El Brañillín, que suma casi treinta años de antigüedad y que va a ser revisado en breve. «Como se averíe en plena campaña, nos quedamos si poder usar las pistas». Por eso, se reclama al nuevo Gobierno regional que haga los deberes y que planifique «todas das las inversiones pendientes tras años sin modernizar la instalación».

La plataforma tiene prisa porque afirma que hay que actuar en la estación para no perder usuarios -sobre todo, de fuera de la región-, y para identificar las prioridades del complejo invernal. «Por eso pedimos que se reúnan con este colectivo; conocemos muy bien estas instalaciones y lo que se necesita para su mejora. Que hablen con nosotros, que no mordemos». ¿Y cuál es la principal necesidad? Se apunta a un nuevo remonte, que se hace «imprescindible» tras la retirada del servicio y el desmantelamiento del Cuitu Negru. Pero no se trata de un equipamiento barato, ya que se calcula que rondaría los ocho millones de euros.

100% de ocupación turística

Por su parte, el portavoz de la asociación Asturcentral, Luis Núñez -que aglutina a los alojamientos turísticos de la Montaña Central-, se quejaba ayer del cierre del telesilla de El Brañillín este verano debido a la próxima revisión. «Se trata de un servicio muy demandado por los visitantes del que ahora no pueden disfrutar», decía. El coste al que deberá hacer frente ahora la Administración regional asciende a 150.000 euros y el contrato para el control del equipamiento se ha licitado recientemente.

Núñez, por otro lado, indicaba que los establecimientos registran este mes una ocupación que ronda el 85%; «pero ya contamos con una ocupación total, del 100%, para la primera quincena de septiembre». Es debido, sobre todo, al tirón del final de etapa para la Vuelta Ciclista en el Alto de La Cubilla, en Lena, que será el próximo día 9 de septiembre.