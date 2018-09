Podemos reclama un punto violeta para Los Mártires

Podemos Mieres solicita al Ayuntamiento la instalación de un punto violeta, contra las agresiones, en las próximas fiestas de Los Mártires de Valdecuna, que se celebrarán el próximo día 27. «La seguridad de las mujeres debe de ser prioridad en esta celebración», señalan en esta agrupación. Justifican esta petición porque los festejos «han dejado de ser un espacio de disfrute para muchas mujeres, convirtiéndose en una zona de riesgo en donde se producen agresiones y abusos».

Podemos considera que «el alcohol, las drogas y las aglomeraciones de gente son factores que en reiteradas ocasiones se asocian a las agresiones sexuales hacia las mujeres».

Paula Huelga, responsable de Igualdad de la formación en el municipio, añade que «con la instalación de estos puntos, las mujeres se sentirán más protegidas y seguras, recibirán el apoyo necesario en el caso de que se produjese cualquier agresión, acoso, abuso o discriminación».

Para este partido, la puesta en marcha de un punto violeta en la festividad de Los Mártires y en cualquier otra fiesta del concejo es imprescindible.

«Las violencias sexuales son las menos denunciadas. La instalación de este punto violeta nos serviría como punto de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, prevención de situaciones de violencia de género, anticipación de la detención de estos casos y un punto de denuncia en caso de agresión machista. No podemos olvidar que 'no es no', aún con las bragas bajadas», indica la responsable de Igualdad de Podemos en el municipio.

La instalación de este tipo de puntos de atención y de información se está generalizando en las distintas celebraciones que se vienen desarrollando en el territorio asturiano.