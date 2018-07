«Todavía es posible instalar la nueva factoría de aluminio en Mieres» Macario Fernández, en la zona de ampliación de las instalaciones de Villallana, en Lena. / J. MANUEL PARDO El presidente de Asla dice que «aún no hay nada firmado» con León y pide a Hunosa «un esfuerzo» para poder implantar la planta en Reicastro ALEJANDRO FUENTE VILLALLANA (LENA). Miércoles, 25 julio 2018, 00:14

«De momento, no tenemos nada firmado» con León. El presidente ejecutivo de Asturiana de Laminados (Asla) se refería de este modo a la ubicación para implantar la factoría de su nuevo proyecto empresarial. La sociedad se dedica a la transformación de zinc en placas para la construcción y la nueva iniciativa se orienta al aluminio bajo la marca Asludium. Macario Fernández lleva tiempo negociando con Hunosa las condiciones para levantar la nave en el polígono de Reicastro, en Mieres. Pero no logró llegar a un acuerdo con la hullera pública, propietaria de los terrenos. Ahora tiene sobre la mesa ayuda económica para su instalación en León. No obstante, él afirma que «todavía hay posibilidad» de desarrollar la propuesta en Asturias.

Macario Fernández deja la puerta abierta tras la petición hecha por el comité de empresa de Asla. La plantilla reclama «un último esfuerzo» a todos los actores asturianos, de los que depende las decisiones para que Asludium se lleve a cabo en Mieres, «si todavía estamos a tiempo de ello». El responsable de la firma apunta a que, efectivamente, todavía se está en plazo para que se vuelva a mirar a Reicastro como la mejor opción para instalar la nueva factoría. Pero Fernández dice que él no va a descolgar el teléfono para pedir un encuentro con el nuevo presidente de la hullera pública, Gregorio Rabanal. El comité de empresa también reclama la implicación de los alcaldes de los municipios de las comarcas mineras, de los sindicatos y de todas las instituciones que tengan que ver con este desarrollo. Pero requiere, especialmente, el interés de la hullera para mantener esta inversión en la región. La plantilla alude, precisamente, al cambio en la dirección de Hunosa y manifiesta que «sería una catástrofe para las comarcas mineras, para Asturias y para todos nosotros que este proyecto se fuese de la región». Por eso, insta a todas las partes y, especialmente, al nuevo presidente de la hullera pública a realizar «un nuevo y definitivo esfuerzo para acordar las condiciones que posibiliten la implantación de Asludium en el polígono de Reicastro de Mieres».

Empleo estable

Los representantes de los trabajadores emitieron un comunicado en el que se apuntaba que «estamos ante la posibilidad cierta de consolidar un gran grupo industrial en la comarca del Caudal, tan necesitada de actividad y empleo, especialmente en el sector industrial, en un año muy difícil para la continuación de la actividad minera, pública y privada, tal como hoy la conocemos». También argumentan que el futuro económico próximo «no se vislumbra nada fácil para esta zona, por lo que se hace imprescindible luchar por toda iniciativa, como la de Asludium, capaz de generar empleos dignos y estables».

La suma de Asla y Asludium generaría una de las mayores empresas de la región, ya que se podría alcanzar los 400 empleos directos en la próxima década. A esa cantidad, habría que añadir el empleo inducido, que se calcula sería más del doble, según el comité de empresa. La propia plantilla destaca que está en juego la creación de puestos de trabajo mayoritariamente para habitantes de los territorios mineros, ya que «el 80% del personal actual somos jóvenes afincados en ellos».

Por otro lado, Asla se encuentra también en fase de expansión con la construcción de una nueva línea de producción de laminados en Lena. Actualmente, la factoría cuenta con un centenar de puestos de trabajo y se prevé que se generarán otros ochenta con la puesta en funcionamiento de la planta.