El pozo Sotón prevé recuperar las visitas turísticas el día 13 Dos turistas, en el recorrido por el interior de la mina. / J. GRELA Continúan las labores en el interior de la mina para sofocar la combustión en la planta octava que provocó el cierre del recorrido A. FUENTE EL ENTREGO. Martes, 7 agosto 2018, 00:24

Continúan los trabajos en el pozo Sotón para acabar con la combustión que obligó a cerrar, la semana pasada, las rutas turísticas guiadas por el interior de la explotación minera, declarada Bien de Interés Cultural. La empresa que gestiona esta actividad informó ayer de que está previsto recuperar la normalidad el próximo lunes, día 13. Para esta semana ya se han cancelado las reservas que había.

Hunosa destaca que este recinto no es un museo y que se trata de una mina de verdad en la que se producen sucesos propios de una explotación minera, como lo es la combustión de carbón en una capa de una zona ya explotada (zona que se controla periódicamente porque en 2003 ya tuvo otro incidente de este tipo). Ésta se encuentra en la planta octava, alejada de la zona de visitas de los turistas. No obstante, cuando se produjo el incidente, hace hoy una semana, no había visitantes en el interior de la mina.

No había riesgos, pero la hullera pública optó por cancelar de forma temporal las visitas turísticas debido a lo que considera un suceso «habitual» en el interior de una explotación. Según la compañía, nada más detectar la combustión, se inició el protocolo que se sigue en estos casos, que es tratar de confinar la zona para evitar la entrada de oxígeno. Los trabajos los están llevando a cabo miembros de la Brigada de Salvamento, personal de postminería y los mismos guías de la mina, añadieron las mismas fuentes de la empresa estatal.

Por seguridad

Aunque la zona de la combustión está alejada de la ruta que siguen las visitas en el pozo, a más de dos kilómetros, por precaución, la hullera decidió suspender las visitas desde el pasado miércoles hasta que finalicen los trabajos. Especificó que no hay incendio visible ni llamas en el interior de la mina y que la ventilación funciona perfectamente. «Es simplemente una medida de precaución por si la combustión interna genera monóxido de carbono y dióxido de carbono», especificó

Las visitas al interior de la mina se realizan a lo largo de las actuales plantas octava, novena y décima del pozo, a una profundidad respecto a la superficie del terreno de entre 386 y 556 metros.