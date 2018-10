Preocupación en el Nalón por la difusión de vídeos de menores de contenido sexual Un grupo de jóvenes, que se puede ver en el vídeo. / E. C. Padres y madres de Laviana reclaman más acciones preventivas ante la propagación de las grabaciones íntimas de los adolescentes MARTA VARELA POLA DE LAVIANA. Sábado, 20 octubre 2018, 00:25

Las redes sociales se vuelven en contra de sus máximos consumidores, los jóvenes. Algunos padres del valle del Nalón han manifestado su preocupación por lo que entienden que es «un nefasto uso de las redes sociales por parte de nuestros hijos, la mayor parte, menores de edad».

Y es que su preocupación se acentuó esta semana con la aparición en internet de nuevas grabaciones en las que aparece un grupo de adolescentes protagonizando escenas de contenido íntimo y sexual realizadas de forma totalmente voluntarias, aunque parecen estar influenciados por el consumo de bebidas alcohólicas. En el vídeo que circula por la red aparecen dos chicas que, animadas por el grupo, se desnudaron en público. Son escenas grabadas por otros menores en Pola de Laviana durante el pasado fin de semana.

Las imágenes corresponden a una reunión de jóvenes que esperaban el autobús. Más de una decena de menores jalearon a estas chicas para que se quitasen la ropa. Algunas amigas intentaban que las protagonistas no hiciesen caso de esas incitaciones pero no fue así. Los vídeos fueron subidos «casi de inmediato», según explicaron los vecinos de Laviana, en distintas redes sociales y, en cuestión de minutos, ya habían sido vistos por una gran cantidad de gente. Entre ellos, por algunos padres, entre los que saltó la alarma ya que se podía identificar en el grupo a varios jóvenes de la localidad. No consta, por el momento, que se haya interpuesto ninguna denuncia, pero el malestar de algunos padres es patente.

Algunos padres ya se han puesto en contacto con las redes sociales en las que se publicaron las grabaciones para pedir que no se continúe distribuyendo estas imágenes, aunque saben que «una vez que los vídeos comienzan a pasar de unos a otros ya es casi imposible pararlos».

Estos padres y madres no entienden cómo estas situaciones pueden repetirse, ya que algo similar ocurrió hace años, en 2007, con un vídeo grabado en el parque de esta misma localidad. Al igual que ahora, corrió por el Nalón como la pólvora. También tenía como protagonistas a un grupo de menores. Los padres piden que en los centros educativos impartan sesiones informativas sobre redes sociales, pero ya los hacen los cuerpos de seguridad aunque el mensaje parece no calar en la juventud. Por ello, reclaman otras medidas preventivas contra este tipo de acciones.