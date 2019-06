«Presumo de pueblo, en Manchester piensan que Mieres es Nueva York» Niños bailan la danza prima alrededor de la foguera infantil, en la Plaza del Ayuntamiento. / ROMÁN Eduardo Álvarez Gil, fisio del equipo de Guardiola, reivindica en el pregón de San Xuan el papel del comercio local ALEJANDRO FUENTE MIERES. Sábado, 22 junio 2019, 01:27

Eduardo Álvarez Gil sabe lo que es estar lejos de su tierra. El fisioterapeuta del Manchester City, equipo de la Premier que dirige Josep Guardiola, así lo demostró en el pregón que ofreció ayer por la tarde con motivo de las fiestas de San Xuan. Ante un lleno Auditorio Teodoro Cuesta confesó que tuvo sus reticencias cuando fue llamado para el acto: «Todo eran dudas hasta que un día, hablando con un inglés, se lo comenté. Él no sabía qué era dar un pregón y le expliqué un poco de qué iba. Su contestación me dio la clave. Me dijo: 'Edu, para ti tiene que ser facilísimo, te pasas el día hablando de Mieres y de fiestas pocos saben más que tú'».

Entre los recuerdos de su niñez y de su juventud, el pregonero aseguraba que hay que reivindicar los orígenes propios. «Cualquiera que ye de Mieres tiene la obligación de presumir del pueblu. Yo allí trabajo con gente de 15 ó 16 nacionalidades diferentes y te prometo que deben pensar que Mieres ye Nueva York, que tenemos Disneyland y una playa como la de Copacabana».

Decía Álvarez que si algo se le da bien a uno de Mieres es defender y discutir. «Si es que hay días que los italianos quieren convencerme de que tienen mejores embutidos y quesos que nosotros. Si un belga viene y me dice que el mejor chocolate es el suyo, yo le llevo unos bombones de mi madre y se acabó. Si un ucraniano me dice que tienen las chicas mas guapas, yo le enseño una foto de mi mujer que, aunque es riosana, la tenemos ya adoptada como mierense».

Foguera para niños

También hubo tiempo para la reflexión: «Hay que reivindicar lo nuestro, que el de Amazon ya tiene bastante dinero. Cuando queráis comprar una camisa o un pantalón, tenéis que dar un paseín por Manuel Llaneza o por la calle el 'Viciu' antes de ir fuera. Compradle la carne y el pescado al vecino», invitó.

En la jornada de ayer también tuvo lugar la presentación del libro del padre Ángel 'Un mundo mejor es posible', en el Mieres Centru Cultural. A la misma hora, a las seis y media de la tarde, se celebró la primera foguera infantil, en la Plaza del Ayuntamiento.