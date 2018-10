Primeras multas en Langreo por dar de comer a los animales en la calle Protectoras y vecinos reclaman que el albergue municipal de Pajomal habilite un espacio especial para recoger y atender a gatos MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 25 octubre 2018, 00:21

Algunos langreanos muestran su disconformidad con la decisión del equipo de gobierno local de aplicar la ordenanza municipal reguladora de uso y tenencia de animales, en lo relativo a alimentarles en la vía pública. La aplicación de la normativa ha provocado, desde hace semanas, la imposición de sanciones económicas a algunos vecinos, sobre todo, «por dar de comer a gatos».

En concreto, una vecina explica que «la existencia de colonias de gatos en la calle es un problema grave porque nadie se hace cargo de ellos, tenemos un albergue pero solo para perros». Por ello, algunos langreanos siguen alimentando a los animales abandonados y esterilizando a los gatos «poniendo dinero de nuestro bolsillo». Critican que ahora «desde el Ayuntamiento, en lugar de ayudarnos, nos están denunciando con la consiguiente sanción económica». Estos vecinos quieren aclarar que «no les ponemos agua y comida sin más, limpiamos la zona y les curamos de algunas enfermedades, pero algunos consideran que esto es un delito y nos multan».

Desde asociaciones animalistas como Benecane entienden que se debe llegar a una solución y no gravar a los vecinos con multas. Al igual que los vecinos tienen claro que «hay un problema con los gatos en las calles y desde los ayuntamientos no se puede mirar para otra parte y culpar a las personas que intentan buscar una salida el problema». Y así explican que «si quieren aplicar esa ordenanza de animales que pongan en marcha el artículo en el que se dice que 'los perros y gatos errantes deberán ser conducidos al centro de depósito de animales', algo que no están haciendo ya que los gatos no importan a nadie».

Protectoras, asociaciones animalistas y vecinos afectados han solicitado al Ayuntamiento de Langreo a que no imponga dichas sanciones. Al mismo tiempo, recuperan una vieja reivindicación para que en el albergue canino de titularidad municipal de Pajomal se adecúe un espacio para recoger, atender y dar en protección a los gatos, así como que se busque una solución para las colonias de gatos que hay en los distintos distritos del concejo.