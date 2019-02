El Principado solo aportará un 17% del presupuesto del Conservatorio Alumnos del Conservatorio de Música del Nalón. / J. C. ROMÁN «La izquierda busca un resquicio legal para no pagar este servicio del que dependen 200 alumnos y 23 profesores», criticó el popular Pedro de Rueda MARTA VARELA Viernes, 22 febrero 2019, 00:35

«23 profesores en la cuerda floja y 200 niños al año sin enseñanza musical». Así se ve la comunidad educativa del Conservatorio del Valle del Nalón su futuro. Ayer el Principado ratificó en la sesión plenaria de la Junta General que aportará a este centro una subvención anual de 173.684 euros, lo que supone en torno a un 17% de su presupuesto. «Los técnicos nos han recomendado no asumirlo, pero me comprometo a dialogar para encontrar una solución», respondió el consejero de Educación, Genaro Alonso, a una interpelación del diputado popular Pedro de Rueda sobre la situación del equipamiento.

Si bien el responsable regional reconoció la importancia del conservatorio para el valle del Nalón, se refugió en la falta de dinero para confirmar que el Ejecutivo regional no asumirá dicho centro educativo.

En unas duras manifestaciones el diputado popular criticó la situación que atraviesa este lugar, con su futura gestión judicializada. «La izquierda, votando en bloque, busca un resquicio legal para no pagar este servicio del que dependen 23 profesores y unos 200 alumnos. Por eso desde el PP haremos todo lo posible para que no se pierdan», subrayó De Rueda. Y añadió que «es un tema de sentido común, de diálogo». El consejero, por su parte, le respondió: «Nosotros no judicializamos el asunto, lo han hecho los alcaldes del Nalón. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la búsqueda de soluciones por el bien de los alumnos y del profesorado. Los técnicos dicen que sin una ley autonómica no podemos asumir su gestión porque tenemos otros conservatorios».

«Pero el del Nalón está en peligro», clamó desde la tribuna de visitantes una representación de la recién creada plataforma ciudadana Stop Juicio al Conservatorio del Nalón tras las palabras del titular de Educación.

Apoyo vecinal

Si en la línea política se apuesta por que sean los tribunales los que resuelvan quién debe hacerse cargo de sus gestión, y por lo tanto asumir su coste anual -cercano al millón de euros-, en las calles del Valle del Nalón se consolida una plataforma de apoyo a esta comunidad educativa. Será durante la tarde de este lunes cuando se presente la plataforma Stop Juicio, una apuesta por resolver el conflicto por la vía del diálogo entre las administraciones.

La comunidad educativa y los vecinos de la zona entienden que «es un problema político, con una fuerte carga monetaria, porque nadie quiere asumir el gasto al que deben dar solución sin poner en peligro ni la enseñanza a los niños ni a los trabajadores que la hacen posible».