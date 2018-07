El PSOE acusa al gobierno de Lena de conceder una licencia ilegal a Asla Varios operarios instalan maquinaria en la nave que la factoría Asturiana de Laminados (Asla) tiene el polígono de Villallana. / J. M. PARDO El PP y Compromisu apoyan a IU y sostienen que los socialistas están haciendo «una campaña electoral muy sucia» con la factoría ALEJANDRO L. JAMBRINA LENA. Domingo, 29 julio 2018, 00:24

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Lena continúan intercambiando acusaciones tras la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Reclama el organismo, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente «la revisión de oficio» de la licencia de obra para que se amplíe la factoría de Asturiana de Laminados (Asla) en el polígono de Villallana. Advierte, además, que la licencia será anulada en el plazo de un mes.

«Los hechos son los que son y está claro que Izquierda Unida ha llevado este tema al margen de la ley, ahora que no busquen culpar a terceros de sus irresponsabilidades», aseguró el portavoz socialista en Lena, Daniel Bayón. Lo hizo en alusión a las acusaciones emitidas por el equipo de gobierno municipal en las que asociaban el requerimiento de la CUOTA a un movimiento «político y partidista» del PSOE.

«Insinuar que la Comisión tiene algo que ver con los socialistas sería como decir que los técnicos municipales son de Izquierda Unida», apuntó. Recordó, además, que los técnicos del Consistorio, «han llegado a la misma conclusión: que las obras son ilegales porque no se ajustan al planeamiento». En su opinión, todo se debe a que «IU no hizo los deberes y no aprobó el plan parcial en el momento que debía hacerlo», asegura Bayón.

El PSOE lenense también recalca el miedo y preocupación que genera esta situación en el concejo. «Los vecinos tienen que ser conscientes que con esta actitud irresponsable, IU nos está condenando a todos a la incertidumbre sobre el polígono de Villallana».

Despidos e indemnizaciones

Insisteel edil socialista que el Consistorio «intenta acusarnos de estar entorpeciendo la actividad industrial y económica del concejo, pero lo cierto es que estas medidas alegales están poniendo en peligro los puestos de trabajo de muchas personas», sin olvidar que quizá el conflicto acabe en «una factura en indemnizaciones por licencias ilegales que tengamos que acabar pagando todos los lenenses».

Desde el resto de grupos de la oposición han tenido una respuesta clara. «Hay ciertos partidos que solo miran a su ombligo y su interés personal, otros estamos aquí para apoyar la creación de puestos de trabajo. A ver como miran a los vecinos a la cara para explicarles que casi cien familias no pueden tener un empleo», señala el portavoz del PP en Lena, Ramón Marinero.

También hace alusión a las «denuncias falsas» que iniciaron este desacuerdo. «Nos quieren hacer creer que un ciudadano anónimo interpuso la denuncia, pero esta claro que ha sido cosa de los socialistas, que actúan bajo el amparo de la CUOTA».

El portavoz de Compromisu por Lena, José Agripino, secundó esta posición. «Consideramos que cualquier empresa huirá despavorida ante tantos inconvenientes para instalarse. Da la sensación que algunos prefieren que se frustre la ampliación de la empresa con tal de intentar perjudicar al equipo de gobierno. Vemos en este tema mucho politiqueo y al final los perjudicados vamos a ser todos los lenenses», lamenta.

Por su parte, los técnicos municipales aún no han tomado una decisión al respecto, pero la CUOTA ya ha avisado de que, de no anularse la citada licencia, se acudirá a la vía del Contencioso-Administrativo para resolver dichas irregularidades.