El PSOE alerta de que no hay plan urbano para la urbanización de Villallana Viernes, 15 marzo 2019, 00:26

El PSOE de Lena alerta de que la «falta de gestión de la alcaldesa -Gema Álvarez, IU- y su nula gestión en el polígono de Villallana está siendo un obstáculo para la llegada de cinco millones de euros de fondos mineros». El portavoz socialista, Daniel Sánchez Bayón, señala que para la firma del siguiente convenio la urbanización del área industrial «hace falta la redacción del proyecto técnico y, a su vez, es imprescindible que esté aprobado el Plan Parcial, que no lo está». El edil recuerda que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) advirtió deficiencias que habían sido señaladas previamente y con antelación por la propia secretaría municipal. «Son irregularidades relacionadas fundamentalmente con los accesos a la autopista, que están sin hacer porque el dinero que había para ello fue desviado por IU. La alcaldesa no ha hecho nada para subsanar estos problemas. Y el plan parcial, que es un trabajo que debe hacer la regidora, sigue sin aprobarse». Sánchez Bayón asegura que sin el plan parcial «no se pueden redactar proyectos ni se pueden otorgar licencias; la excusa que pone IU de Lena sobre que no tienen plazos para redactar el proyecto es falsa».