El PSOE de Aller busca candidato «sin descartes», incluido David Moreno La secretaria general, María Martínez. La secretaria general apunta que el principal inconveniente para incorporar al regidor está en que aún no hay un fallo absolutorio definitivo ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:34

La secretaria general de los socialistas alleranos sabe que se enfrenta a un importante reto de cara a las elecciones de mayo del próximo año. María Martínez Prada lo dice sin tapujos. «Partimos casi de cero porque carecemos de representación en el Ayuntamiento». La grave crisis socialista fue en abril de 2017. El alcalde, David Moreno, fue imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de unos servicios deportivos. Se inició juicio oral y el entonces regidor socialista se vio forzado a dimitir por el código ético del partido. No lo hizo y la Federación Socialista Asturiana (FSA) actuó. La consecuencia fue que el resto de ediles apoyaron al ahora regidor no adscrito y se dieron de baja de la formación.

La responsable política asegura que hay varios nombres encima de la mesa pero que no hay nada decidido aún. ¿Y sobre la figura de Moreno? Admite que tiene una buena relación con él y afirma que «no se puede decir que estemos planteando recuperar a David para encabezar una candidatura, pero tampoco se descarta, porque no se descarta nada».

Señala Martínez Prada que tiene pendiente una conversación política con el alcalde no adscrito, pero seguidamente apunta a que en la actualidad no se dan las condiciones para una rehabilitación dentro del PSOE. ¿Los motivos? El fundamental es que todavía no hay sentencia firme sobre la causa.

Moreno, denunciado por el Partido Popular, fue absuelto el pasado mes de febrero tras la vista en el juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. La sentencia fue recurrida y todavía no hay fallo definitivo. «Es cierto que se tendría que comunicar de manera inmediata para poder dar los pasos siguientes». ¿Cuáles son? «Hablar con la dirección de la FSA», señala. Y es que la actual nada tuvo que ver con el proceso de expulsión iniciado. «Que no fue tal, porque presentó su baja de la formación antes de eso», se apresuró a a aclarar la secretaria general. ¿Hay veto de la dirección regional del partido? «No, ni tampoco de la dirección local».

División interna

Por si fueran pocos estos pasos quedaría otro fundamental: «la aceptación última por parte de la militancia». Ésta está dividida incluso antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Un sector del partido rechazaba la candidatura de Moreno al encontrarse ya investigado por la mencionada causa. Una asamblea eligió una candidatura alternativa pero actuó entonces la FSA defendiendo al alcalde para que siguiera siendo candidato. Eso provocó una escisión y la formación de un nuevo partido de independientes que lograron un edil. Martínez Prada confiesa que «hay división respecto a este tema, ya que unos estaban a favor de su expulsión y otros defendían al regidor».

Los ediles Sandra Jovellanos, Ramón Francisco Velasco, María Elena Ordóñez, Rubén Mallada y Brenda Lucas pidieron su baja después de que la FSA abriera expediente disciplinario al alcalde por negarse a renunciar a su cargo después de que el juzgado número 2 de Lena decidiera abrir juicio oral contra él y su antecesor, Gabriel Pérez Villalta.

Desde entonces, la acción de gobierno no ha sido cómoda, con una oposición que incluso barajó una moción de censura.