El PSOE critica que la alcaldesa de Lena «excluya» a la oposición de la junta de gobierno

La Corporación de Lena tiene previsto celebrar el Pleno de organización mañana. Según criticó ayer el PSOE, la alcaldesa, Gema Álvarez (IU), «excluye a toda la oposición de la junta de gobierno, que va a ser monocolor a partir de ahora». Es una de las consecuencias de la mayoría absoluta lograda por Izquierda Unida en los últimos comicios municipales. «Antes éramos seis miembros; tres de IU, uno del PSOE, uno del PP y de Compromisu. Ahora serán todos de Izquierda Unida».

El portavoz socialista, Daniel Sánchez Bayón, recordaba que en la junta de gobierno se acordaron asuntos «muy polémicos», como todo lo referido al polígono de Villallana, que el fiscal considera que pudieron haberse cometido varios delitos (malversación y prevaricación). «Ahora no solo nos limitan el acceso a los expedientes, los facilitan siempre de manera muy tardía, o no los entregan, no celebran regularmente las comisiones informativas preparatorias de los plenos y dificultan la obtención de documentación y también nos excluyen a toda la oposición de este órgano para obstaculizar al máximo la labor de supervisión y control al gobierno que le corresponde a la oposición en una institución democrática», critica el socialista.

Todo, dijo Sánchez Bayón, «en el mismo año en el que la Sindicatura de Cuentas emite un informe desfavorable por la falta de control interno del dinero público en el Ayuntamiento de Lena y en el que en Defensor del Pueblo dicta una resolución en la que pone de manifiesto la falta de transparencia y de funcionamiento del Ayuntamiento».