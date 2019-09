El PSOE de Mieres pide aclarar los cambios en la avenida de Méjico Martes, 24 septiembre 2019, 00:08

El grupo municipal del PSOE en Mieres reclama explicaciones sobre los cambios que el equipo de gobierno ha realizado en la circulación de la avenida de Méjico. Explican que los vecinos «solo pidieron pasos elevados a fin de reducir la velocidad antes del paso peatonal en el cruce con calle Luarca». Según explican en un comunicado no entienden «al igual que vecinos y usuarios de esta céntrica calle mierense que se hayan tomado medidas como la prohibición de giros a la izquierda, la nueva señalización vertical y horizontal». Desde el PSOE en el próximo pleno pedirán a IU que expliquen el porqué de la colocación de las señales luminosas, además de conocer si las mismas «están o no homologadas». También preguntarán la razón por la que no se permiten giros a la izquierda en algunas calles del entorno.