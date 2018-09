El punto limpio de San Martín estará operativo a principios de febrero El regidor y el gerente de Cogersa visitando las instalaciones del punto limpio. / JUAN CARLOS ROMÁN El gerente de Cogersa visitó las obras, que ascenderán a 440.000 euros. Ahora queda pendiente establecer el horario de apertura MARTA VARELA SOTRONDIO. Martes, 25 septiembre 2018, 00:16

El punto limpio de San Martín del Rey Aurelio que se está construyendo en Miera de Abajo, zona de El Pontón, entrará en funcionamiento a principios del próximo año. El gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa), Santiago Fernández, visitó ayer las obras acompañado del alcalde del municipio, Enrique Fernández Rodríguez, y concretó que la apertura se producirá «a finales de enero o principios de febrero» .

Las nuevas instalaciones, presupuestadas en 440.000 euros, de los cuales 370.000 se han destinado a la obra civil y el resto a mobiliario, «van a dar un servicio muy importante al municipio para la recogida de residuos tanto domésticos como industriales», destacó el gerente. Además, Fernández afirmó que «será una alternativa cómoda para la gestión de los residuos que influirá en una disminución de los vertederos piratas en el concejo».

Para el alcalde, Enrique Fernández, «la puesta en marcha del punto limpio está enmarcada en un estrategia para fomentar el reciclaje, que las normativas nacionales y europeas exigen». Y es que, según dijo, separar los residuos, «va a ser de obligado cumplimiento a corto plazo, pudiendo ser sancionados tanto los ayuntamientos como los ciudadanos que no lo hagan por lo que tenemos que ir adaptándonos de forma progresiva a este modelo».

No obstante, queda aún por consensuar el horario de apertura de este servicio, que se prevé que sea alto ya que no solo podrá ser utilizado por los vecinos del concejo. El responsable de Cogersa recomendó al regidor samartiniego que «puede estar abierto los sábados, ya que por nuestra experiencia suele ser un día en el que muchas personas, al no trabajar, aprovechan y realizan pequeñas reparaciones en sus casas o simplemente hacen limpieza, lo que implica que les sobran cosas que deberán tirar al punto limpio».

Las obras, cuya ejecución ya ha alcanzado el ecuador, son financiadas por el Consorcio en el marco del Plan de Ampliación y Modernización de la Red de Puntos Limpios de Asturias, aprobado en 2005 por la junta de gobierno de la entidad. Este es el segundo punto limpio de la comarca del Nalón. En la actualidad funciona uno en Frieres, Langreo.

El proyecto

La parcela para la construcción del nuevo punto limpio de San Martín del Rey Aurelio fue cedida para este uso a Cogersa por el Ayuntamiento. Tiene una superficie total de 8.112 metros cuadrados y acceso directo desde la carretera AS-337.

El proyecto del punto limpio contempla dos plataformas en las que se colocan los contenedores de gran tamaño para residuos voluminosos tales como vegetales, muebles, chatarras o escombros y una marquesina dentro de la cual se ubican los recipientes para residuos especiales del hogar (restos potencialmente tóxicos como aceites, fluorescentes, pilas y baterías,restos de pinturas y disolventes...).

Además, se construirá un pequeño edificio de servicios donde se ubicará la oficina de atención al público, el almacén, los aseos y los vestuarios de los empleados. También estará dotado de una báscula de pesaje de 40 toneladas de capacidad.