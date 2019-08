«No queremos gastos que no sea específicos del soterramiento» Miércoles, 28 agosto 2019, 00:10

La Plataforma por el Soterramiento de las vías de Feve en Langreo traslada al equipo de gobierno municipal, tras estudiar el nuevo convenio sobre el proyecto, que a su juicio «no se debe incorporar a esta obra partidas económicas que no son precisamente de ella sino de la linea Gijón-Laviana». Piden a la alcaldesa que «así lo haga saber al resto de administraciones con el fin de no dotar algo que no pertenece a dicha obra». El asunto se tratará este viernes.