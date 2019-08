«No queremos la zona azul en Langreo de ninguna manera» Un comercio de La Felguera, con un cartel en contra. / J. C. ROMÁN Los comerciantes, que han colgado carteles en contra del aparcamiento de pago en sus negocios, creen que no reportaría ningún beneficio MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:11

La zona azul lleva años en la agenda política langreana. Después de casi dos décadas, ningún equipo de gobierno ha llegado a ponerla en marcha. En 2009 el gobierno local socialista, apoyado por el PP, aprobó la implantación de aparcamientos de pago en 29 calles del centro de Sama y La Felguera. La medida afectaba a 649 plazas. Pero se quedó en un borrador.

Ante el temor de que se retome la iniciativa, gran parte de los comerciantes han expresado su malestar. «No queremos que se juegue, ahora sí, ahora no. No la queremos, y queremos que quede claro». Recuerdan, además, que en esa época se recogieron más de 10.000 firmas en contra de poner en marcha el sistema de pago. Su negativa queda reflejada en muchos establecimientos, que mantienen en sus escaparates letreros que rezan «zona azul, ¡no!».

En el pasado mandato, «si bien no dijeron nada claro, sí se manifestaron a favor de establecer la zona azul si fuera gratuita, pero no la queremos de ninguna manera», dicen los comerciantes. No obstante reconocen que, al igual que ocurre en muchos pueblos y ciudades asturianas, el aparcamiento es un problema. «Vamos en coche a todos los sitios, igual hay demasiados pero tiene que haber otras maneras de regular esa situación». Para ello apuestan por crear campañas de concienciación ciudadana «para que se camine por las calles, que se potencien las zonas peatonales y asegurando que haya aparcamientos gratuitos».

Quienes sí defienden la zona azul destacan que la medida repercutiría en un aumento del tránsito de coches en la zona centro por lo que se garantizarán las plazas. Los comerciantes no apoyan esta afirmación y explican que «en Mieres es gratuita y basta con cambiar el papel si quieres estar más tiempo, y en otras ciudades que es de pago, incluso puedes alargar el tiempo pagando desde una aplicación con el teléfono móvil. No tienes ni que ir al coche».