«¿Quieren o no que se reanuden las obras del soterramiento?» Vías de Feve en la zona de El Puente. / J. C. ROMAN La alcaldesa de Langreo insta a los grupos de la oposición a que desvelen su postura sobre el nuevo convenio tras sus críticas por los plazos M. VARELA LANGREO. Sábado, 31 agosto 2019, 01:04

Las dudas sobre el cumplimiento de los plazos para la conclusión del soterramiento de las vías de Feve en Langreo siguen siendo una constante entre los grupos de la oposición. El PSOE, no obstante, insiste en que 2022 será la fecha en la que se culminará la obra que lleva en marcha una década, entre idas y venidas. Ayer se celebró una comisión de urbanismo para abordar el tema donde Unidas por Llangréu y PP coincidieron en lo mismo. Temen que haya nuevos retrasos.

La portavoz del PP, María Antonia García, explicaba que «nos presentan un nuevo paso, que tenemos que ratificar la nulidad del convenio firmado en 2007, pero han de hacerlo también el Principado, Adif y el Gobierno central. Y ya sabemos como van los plazos... Podría suponer un nuevo retraso». A esto se suma la incertidumbre de «no contar con el plano de la urbanización exterior y nos preocupa que se haga al mismo tiempo que la superestructura», añadía el Antonio Giganto, de Unidas por Llangréu.

Unas dudas que la alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú, no logra comprender y que pide a los grupos de la oposición que «desvelen su postura sobre el convenio». Sobre el borrador del documento señaló que el texto «contiene avances en comparación con los compromisos anteriores adquiridos por los gobiernos de España y Asturias» y lanzó una serie de preguntas a los representantes de la oposición. «Se inventan acusaciones de oscurantismo y se quejan de las formas para no entrar en el contenido. Por eso les pido que se dejen de juegos y que contesten. ¿Quieren que se reanuden las obras o no? ¿El nuevo convenio es mejor o es peor que la adenda al anterior convenio? ¿Acabamos el soterramiento o no?». La próxima semana se celebrará una nueva comisión.