El químico José Antonio Busto abre la fiesta de los Mártires José Antonio Busto, durante la lectura del pregón. / J. M. PARDO A. FUENTE INSIERTO (MIERES). Viernes, 27 septiembre 2019, 01:19

El químico José Antonio Busto, quien fuera presidente del Banco de Alimentos de España -recogió el Premio de la Fundación Príncipe de Asturias a la Concordia en 2012- y Mierense en el Mundo 2013, destacó ayer los valores solidarios de los Santos Mártires de Cuna, los médicos Cosme y Damián.

«Durante su vida llevaron a cabo, de manera absolutamente desinteresada, una labor esforzada a favor de los más necesitados procurando las medicinas y los remedios que estaban a su alcance», señalaba. Y por esa actitud también conocidos los asturianos por todo el país, señalaba. «Se nos aprecia, se nos considera gente agradable, con sentido del humor y acogedora, desprendida, que no hace distinciones por lugar de procedencia y no se nos identifica con reivindicaciones históricas, ni nos consideramos víctimas de no se que injusticias ni se nos asignan viejos resentimientos».

Hoy es la romería en Insierto con misas en el santuario a partir de las siete de la mañana.