Ramón Marinero ratifica su renuncia a ser edil del PP ante el Pleno de Lena Ramón María Marinero. / PARDO Fue reprendido por su partido tras mostrar su apoyo a la alcaldesa cuando fue denunciada por la Fiscalía por un posible delito de cohecho A. FUENTE POLA DE LENA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:18

Ramón María Marinero ya no es concejal del Partido Popular de Lena. Ayer se dio cuenta de su cambio de condición como no adscrito a tan solo un mes de las elecciones municipales. No hay cambios sustancias en la configuración de mayorías en la Corporación ni vuelco político alguno, ya que hasta ahora el edil ha sido uno de los principales apoyos del equipo de gobierno de IU. Es precisamente este respaldo sin fisuras lo que ha provocado su marcha.

Todo surgió a raíz de la defensa hecha como portavoz del Partido Popular de la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), quien ha sido denunciada por la Fiscalía por un posible delito de cohecho y tras iniciarse una investigación para conocer si el nuevo empleo del marido de la regidora está relacionado con la prórroga del contrato de gestión de las piscinas en el concejo con la empresa Aqualia.

«La junta local de mi partido optó por desacreditar mi postura sin tan siquiera ponerse en contacto conmigo», decía el edil. Pero para el presidente de la junta y candidato del PP, Fernando Secades, la realidad es otra, ya que solo informó de que iba a estar en una rueda de prensa. «Nunca dijo para qué», se quejó. Mantiene que Marinero actuó por su cuenta sin tener en consideración al resto del partido, que no comparte su criterio, «ni por mayoría», señalaba.

Asegura Marinero que «hace ocho años, cuando decidí entrar en la política municipal, mi único objetivo fue trabajar por y para los vecinos de Lena, nunca pretendí medrar ni vivir de la política. Desde el primer momento actué según mis convicciones».