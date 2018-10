La Rebollada reclama a Teresa Ribera que boicotee el plan de residuos a través de Hunosa Instalaciones de La Pereda, en Mieres. / J. C. ROMÁN La asociación vecinal remite una segunda carta a la ministra para la Transición Energética para que paralice la incineración en La Pereda A. FUENTE MIERES. Jueves, 11 octubre 2018, 00:07

La asociación de vecinos de La Rebollada ha remitido una segunda carta a la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en la que exigen que se ponga fin a la quema de residuos en la térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa. Desde este ministerio ya dieron respuesta a una primera misiva, alegando que el plan de residuos -que contempla la incineración del denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR)- es una competencia regional, pero el colectivo no se conforma con esto. «Cabe recordar que esta central es propiedad de Hunosa y esta sociedad pertenece a la SEPI, entidad publica de la que su ministerio es el máximo responsable. Por eso, desde esta asociación le pedimos que no permita que esta instalación -ubicada en la zona norte de concejo mierense- sea utilizada para dicho plan de residuos».

Esta segunda carta, firmada por el presidente de la asociación vecinal, Miguel Ángel Martín, agradece a la ministra que haya respondido a la primera comunicación y que se muestre en contra de la incineración como solución a la gestión de los residuos, añadiendo que su departamento apuesta por la recuperación. «Por eso le pedimos que no autorice más pruebas; que no permita que Hunosa ningunee a Mieres; no somos cobayas ni el vertedero de nadie. Y vuelvo a repetir que este colectivo vecinal jamás ha pedido el cierre de la térmica, sino que se ciña a su licencia para quemar lo que tiene permitido. Esta asociación ha solicitado una reunión con el señor presidente de la hullera -Gregorio Rabanal- y jamás hemos tenido ningún tipo de contacto y nunca se ha dirigido a nosotros».

Por su parte, los vecinos agrupados en el Conceyu contra la incineración de residuos en La Pereda denuncian la «persistente humareda y los ruidos» que emite la planta. Su responsable, José Luis García Montes, informó de que ha presentado ya la correspondiente denuncia en el Principado y el Ayuntamiento.