CC OO reclama que se oferten 105 empleos en el centro neurológico Parcela en la que se asienta el centro. / J. M. PARDO «Esos puestos de trabajo van a ser un balón de oxígeno para este valle que en estos momentos se enfrentan a una reconversión industrial» MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:07

Comisiones Obreras del Nalón hacía pública ayer su preocupación por el anuncio de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, de la creación de 55 plazas de atención directa en el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Discapacidades Neurológicas de Langreo, una cifra de empleos muy inferior a todas las previsiones anteriores. Indican que «dicha esa cantidad ya la barajó el anterior gobierno del PP en la mesa de contratación por medio de la anterior directora del Imserso», por lo que no entienden sus recientes acusaciones.

Desde el sindicato recuerdan que en el documento base de dicho centro firmado en enero de 2008 se especificaba un total de 87 plazas de atención directa, 18 de administración y gestión y 39 de lo que se consideran servicios complementarios. Con todo ello, desde Comisiones Obreras creen que «la gestión de los servicios va pasar a ser subcontratado, en contra de la posición de nuestro sindicato, que siempre reivindicó que este centro fuera público al 100%, pero a pesar de ello quedarían por ofertar 105 plazas».

Por todas estas razones exigen «a la ministra de Sanidad que proceda a dar las explicaciones oportunas de los motivos de este recorte, y queremos decir alto y claro que no nos vamos a quedar cruzados de brazos ante este nuevo ataque al centro neurológico de Barros». Reivindicación que hacen a sabiendas de que «esas 105 plazas que deberían ofertar no van a ser la solución a los problemas de empleo de la Cuenca del Nalón, ni de Langreo, pero no nos cansaremos de repetir que sí van a ser un balón de oxígeno para este valle que viene sufriendo continuas pérdidas de empleos año tras año, y que en estos momento se enfrenta a una nueva reconversión industrial».