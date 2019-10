El rector y alcalde de Mieres acercan posturas para colaborar en varias actividades

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, salía del despacho del alcalde de Mieres tras una reunión que no estaba en agenda pública alguna. «No hemos hablado de la implantación del grado de Deportes», dijo adivinando ya la obviedad de la pregunta. El motivo del encuentro, explicó, fue analizar las actuales colaboraciones existentes para agruparlas en un único convenio de colaboración. Entre los planes que ahora comparten están el programa de la Universidad para Mayores o la de niños. También se buscan fórmulas para potenciar el uso de la residencia de estudiantes del campus de Barredo.

Un colaboración que implica apoyo económico del Ayuntamiento de Mieres; «el alcalde -Aníbal Vázquez- está encantado con eso», decía entre risas tras la polémica sobre la posibilidad de aportar dinero para la implantación del grado de Deporte. «Ya lo he dicho; no hay subasta alguna en este tema», sentenció. Sobre la implantación, dijo que todavía no hay decisión.