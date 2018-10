Redes busca una salida por la vía rápida

Como un vecino más, el alcalde de Caso, el socialista Miguel ángel Fernández Iglesias, posa –sin problema alguno– ante la señal que debería indicar el camino hasta el municipio aledaño de Infiesto, a través de La Collada de Arnicio. «Se trata de un nombre que ahora suena a lo más profundo del infierno», comenta un vecino que pasa al lado del regidor mientras se hace la foto para EL COMERCIO. Se trata de la carretera AS-254; apenas se puede apreciar la información del letrero ya que éste se encuentra cubierto por una pintada en la que se exige el arreglo inmediato de la calzada. Se trata de una histórica reclamación vecinal –tanto de los vecinos de Caso como de los de Infiesto desde hace años– para mejorar las comunicaciones. Algo más de treinta kilómetros que en la actualidad son impracticables y que se encontraban en un segundo plano hasta que la montaña se vino abajo.

Fue en junio cuando la carretera se pudo reabrir al tráfico; hasta el lugar, en Anzó, que se encuentra en Sobrescobio, acudieron los responsables regionales y municipales del Parque de Redes para ver cómo volvían a rodar los vehículos por la AS-117. Esta calzada quedó cortada por un impresionante argayo de roca que todavía se encuentra muy vivo en la memoria de los casinos. Ocurrió en marzo, por la mañana, y el concejo quedó prácticamente incomunicado. «Se sumó todo lo malo que podía haber; el desprendimiento, un temporal de nieve y una carretera alternativa, la de Infiesto, que era y sigue siendo completamente impracticable», señala el regidor, una de las personas que más sufrió el problema del corte del corredor del Nalón.

Este mismo mes se ha dado el primer paso para acabar con esta situación, la de depender tan solo de una vía, y el Principado ha iniciado la reparación de la carretera de Infiesto. ¿Llega tarde? El alcalde tuerce el gesto, pero mira hacia delante y dice que ya es un primer paso; aunque advierte: «Se trata solo de un primer tramo de ocho kilómetros, hasta la población de Bueres», señala. Una primera fase nada barata, más de ocho millones de euros. «Sí, va a servir para dar servicio a los vecinos de esta zona y a los de Orlé, cuestión que también es importante», destaca un responsable municipal que no se cansa de defender el medio rural.

Solapar fases

Pero ¿es suficiente? «No», dice sin tapujos. Son ocho kilómetros los que ahora se abordan pero queda mucho hasta completar los 32 de todo el recorrido. «No se debe esperar a culminar esta fase; es preciso iniciar ya las licitaciones del resto de tramos para que esta obra no se haga eterna; que la reparación de la calzada llegue hasta Bueres no sirve absolutamente de nada para los concejos del Parque de Redes, que precisan de una carretera alternativa al corredor del Nalón, por su importancia para el sector turístico y como carretera necesaria para que no volvamos a estar casi incomunicados», reclama el regidor el socialista señalando al cartel que anuncia la obra. El plazo de ejecución de esta primera parte es de 30 meses.

Fue en diciembre del año pasado cuando el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 8,4 millones de euros para la contratación de las obras de reparación de la carretera AS-254 (Infiesto-Campo de Caso), en el tramo comprendido entre Bueres y la capital casina. Esta actuación es solo el inicio de la rehabilitación integral de esta «importante vía de comunicación, que da acceso al Parque Natural de Redes y a la parte alta del valle del Nalón desde la autovía del Cantábrico», se indicaba entonces desde el Principado.

Trabajos en la zona del argayo, el pasado mes de mayo. / Juan Carlos Román

Las máquinas ya se encuentran cerca del núcleo de Orlé. Hay marcas de obras en toda la calzada desde Campo de Caso; los operarios realizan mediciones en las cunetas y ya se prepara la ampliación de la calzada. Los letreros anuncian el corte de la carretera, pero todavía son muchos los conductores que se adentran en la vía y se encuentran de sopetón con la barrera que impide que se continúe la marcha. «Ya sabemos que las obras son siempre molestas, por eso pedimos algo de paciencia a los vecinos y usuarios», comenta Fernández Iglesias.

Estos trabajos complementan también la intervención ya realizada en la AS-255 entre Villaviciosa e Infiesto y permitirán avanzar en el acondicionamiento del eje que une las capitales de Villaviciosa, Piloña y Caso y conecta el interior con la costa. El propio consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, acudió el pasado diciembre, en una fría mañana, a Campo de Caso para dar todos los detalles de las obras, que contarán con un plazo de ejecución de dos años y medio desde su adjudicación y se financiarán en tres anualidades. El director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra, indicó que el proyecto mejorará el trazado de más de 7,5 kilómetros de carretera, mediante el ensanche de la plataforma, para lograr una calzada de seis metros de ancho con dos carriles, los correspondientes sobreanchos en curvas y bermas de 0,50 metros en terraplenes, así como anchura variable en desmontes donde sea necesario para mejorar la visibilidad. También se regulará el firme y se dotará de capacidad portante suficiente para resistir la acción del tráfico.

Este proyecto está recogido en el Plan de Carreteras del Principado de Asturias para el período 2015-2020. El titular de Infraestructuras dijo que «estas actuaciones atienden una deuda histórica con el concejo de Caso, al dotarlo de unas conexiones adecuadas con el oriente de Asturias».

Un motorista circula por la calzada en obras. / Juan Carlos Román

Lastra, entonces, no lo imaginaba, pero tuvo que regresar después en varias ocasiones hasta Campo de Caso tras el argayo de la AS-117. Pertierra defendió la «diligencia» del Principado al actuar «desde el primer día en el que se produjo el argayo», aquel 22 de marzo a las nueve de la mañana. «No hemos escatimado medios ni perdido un solo minuto; lo más arduo del trabajo fue que hubo que ir tomando decisiones de la actuación de manera inmediata, ya que se barajaron diferentes alternativas en función a estudios que se iban haciendo sobre el terreno. Esa toma de decisiones fue lo más complicado».

El director general de Carreteras confesaba que ésta es una de las obras «más complejas» a las que ha tenido que enfrentarse en su gestión de las calzadas de la región, desde 1985. «El problema aquí fue digno de estudio; nos pidieron permiso de la Cátedra de Geología de la Universidad de Madrid para acudir y analizar la zona, junto con el soterramiento de las vías de Langreo».

Economía colapsada

«Ha sido un año horrible, no me quiero ni acordar de lo que pasó», señala Marigel Álvarez, una de las productoras más conocidas y reconocidas del queso casín, quien también cuenta con un recinto hotelero. Ante el inicio de la obra de la carretera de Arnicio, dice sin tapujos: «Ya era hora, porque siempre hemos sido los grandes olvidados en esta región». Y es que, asegura, la conexión del Parque de Redes con el Oriente asturiano «es esencial» para la economía tanto de Caso como de Sobrescobio, que está muy orientada al turismo. El acceso a esta parte de Asturias atraería a un importante número de visitantes desde las zonas más turísticas. «Ahora mismo, es una carretera por la que es muy difícil transitar; para hacer esos casi cuarenta kilómetros hay que echar más de una hora. Es la peor carretera de todo el Principado».

Álvarez, como otros profesionales del concejo, señalan que el argayo de Anzó los ahogó económicamente. Higinio Martínez recuerda que hubo muchos problemas para que las mercancías llegaran hasta Caso durante el tiempo en el que estuvo cortada la AS-117. «Ningún proveedor quería venir por Arnicio», apunta. Se queja, como comentaba el alcalde, que solo se ha dado luz verde a una de las fases del arreglo integral de la vía, por lo que esos ocho millones de euros serán inservibles si no se culmina la obra.

Daniel Fernández está detrás del mostrador de la farmacia del pueblo. «El argayo supuso un problema real para el transporte de mercancías, aunque nunca hubo falta de suministro de medicamentos». Las obras se la AS-254 se han hecho muy importantes para todo Redes, «ya que era una necesidad desde hace demasiados años». En la tienda de comestibles, María Jesús García, coincide en que los proveedores no querían acercarse a Caso por la carretera de Infiesto. «Pero pocos problemas se van a solucionar con un arreglo hasta Bueres». Misma opinión es la que comparte Tino Sánchez en su cafetería.