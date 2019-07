«Redes es el ventilador de España, los turistas acuden por el verano fresco» Adolfo González Álvarez en Anzó, en Redes. / JESÚS MANUEL PARDO «No ofertamos un destino de sol. Tenemos una joya natural que se va descubriendo poco a poco. Esta campaña estamos al completo» Adolfo González Álvarez Presidente de Redes Natural ALEJANDRO FUENTE ANZÓ (SOBRESCOBIO). Lunes, 8 julio 2019, 01:31

En pleno corazón del Parque Natural de Redes se encuentra el restaurante La Puerta de Arrobio. Está en el núcleo de Anzó, en Sobrescobio. Desde este local atiende a EL COMERCIO Adolfo González Álvarez, quien regenta el establecimiento desde hace más de dos décadas. Él es, además, presidente de la asociación de empresarios turísticos Redes Natural, entidad que opera en la zona desde hace diez años. «Descubre esta Reserva de la Biosfera de impresionantes paisajes donde montaña, madera, cielo, verde y agua compaginan de una manera que calman, armonizan, reviven», señala el colectivo que agrupa a más de veinte empresas desde alojamientos, a restaurantes pasando por comercios y otras actividades.

-¿Cómo se presenta la temporada estival?

-Muy positiva. Llevamos una trayectoria que siempre va a más, por eso esperamos que vaya a mejor este año. Los alojamientos se llenan, la gente acude a discurrir las rutas que ofrece el Parque Natural de Redes y los turistas quieren descubrir nuestra rica gastronomía. Lo que ofrecemos en el Alto Nalón es un turismo de calidad, ofrecemos tranquilidad, un buen sitio para leer un libro o para sacar fotografías; no se busca una masificación. Según la previsión de reserva que ya contamos en la asociación, vamos a tener un 90% de ocupación.

-¿Le hace falta algo más al sector?

-Estamos bien en cuanto a temporada de verano. Pero es preciso trabajar para desestacionalizar el sector, buscar elementos atractivos para el resto del año. Para ello necesitamos apoyo, hacen falta campañas de promoción de la zona, y Turismo de Asturias colabora con nosotros en este aspecto, al igual que los ayuntamientos de Caso y Sobrescobio, con los que ahora mismo mantenemos una relación fenomenal en la que, cada cierto tiempo, hacemos una mesa de trabajo. Estamos luchando para lograr servicios de vital importancia para Redes.

-¿Como cuáles?

-Las telecomunicaciones y el suministro energético. No puede ser que caiga un rayo, como ocurrió esta semana, y nos quedemos sin servicios, incomunicados por teléfono y sin electricidad. Es una faena, no solo para los empresarios del sector, también para los vecinos que residen en esta zona rural. Si una señora tiene la necesidad de llamar a una ambulancia y no tiene teléfono en su casa porque se ha cortado el servicio se crea un importante problema. Y eso que estamos cerca de Oviedo. Nos quedamos incomunicados a la mínima. Estamos trabajando para evitar que esto ocurra, ya que es demasiado habitual. Hay gente que viene a trabajar y a vivir, que apuesta por este territorio, pero a la hora de asentar población tenemos este problema.

Riesgo de argayos

-¿Y las comunicaciones por carretera?

-Ya vimos lo que sucedió con el argayo de Anzó, aquí, en Sobrescobio. Se sabe que esta carretera cuenta con una zona de máximo riesgo. Desde el Principado, cuando hubo ese desprendimiento de roca, se dijo que se realizaría un estudio y que se iban a diseñar acciones inmediatas en estos puntos críticos, pero a día de hoy no se hizo ninguna acción sobre el terreno.

-¿Tienen miedo de que vuelva a ocurrir?

-Puede pasar otra vez y lo peor es que pueda haber una desgracia. Si se cae la montaña y pilla a alguien debajo es cuando vendrán las lamentaciones.

-¿Se sienten defraudados con que todavía no se pueda usar lúdicamente el agua del pantano de Tanes?

-Nosotros, al igual que los ayuntamientos de Redes, apostamos por ello, siempre y cuando haya restricciones para mantener la sostenibilidad de las aguas. Ahora bien, lo que no encontramos es constancia ni seriedad de tipo alguno con este tema. Esperamos que se pueda permitir navegar, porque lo contrario no tiene sentido. Pero no estamos defraudados: sabemos que para que se permita el uso turístico de las aguas tiene que haber una serie de condiciones a cumplir por parte de la empresa que quiera optar a ello. Y eso lleva un tiempo, hay unos plazos. Lo que no nos vale es que se haga de cualquier manera. Estamos hablando de una joya natural que hay que preservar. El pantano tiene que ser el de Tanes y es suficiente. El de Rioseco cuenta con un bombeo y unas medidas de seguridad que hay que cumplir.

-Este uso turístico del embalse puede ser un apoyo para el sector. ¿Lo considera así?

-Tenemos una joya natural que se está descubriendo muy poco a poco, pero con una calidad tremenda, donde cualquier turista que viene marcha encantado; tanto del paisaje, como del paisanaje, de la gastronomía, de los museos, de las actividades. Un gran número de los visitantes que vienen, después, regresan. Somos el ventilador de España. No vendemos el sol. Nos viene gente de Valencia, de Sevilla, de León, de Zaragoza... personas que buscan el fresco de la noche, para poder descansar. Aquí abrimos la ventana y puedes descansar tapado. No buscamos un turismo de masas. Queremos que sea sostenible. Los pantanos no van a ser una panacea, pero sí un valor añadido. Lo único que sé es que va a sumar, no va a restar, pero con control y protección.