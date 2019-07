«Me salvaron la vida en el gimnasio; he vuelto a nacer» El monitor Alejandro Aguado, con dos usuarios del gimnasio que intervinieron para ayudar al afectado, Óliver Bello y Bernardino Rodríguez . / JUAN CARLOS ROMÁN Jorge Tejerina agradece la rápida actuación de un monitor y el acceso al desfibrilador del centro tras sufrir un paro cardiaco en El Entrego ALEJANDRO FUENTE EL ENTREGO. Martes, 30 julio 2019, 00:20

Jorge Tejerina lo dice de forma alta y clara: «He vuelto a nacer». Todo ocurrió en el gimnasio Powerfit del centro comercial Valle del Nalón el pasado 29 de junio. Eran algo más de las once de la mañana y este hombre de 48 años se encontraba entrenando en la cinta. «Me gusta correr y lo hago desde hace años», dice. Es algo rutinario para él. Pero ese día no fue uno cualquiera.

«Vimos cómo caía fulminado del aparato», explica uno de los monitores del centro, Alejandro Aguado, que trabaja en estas instalaciones desde hace cuatro años. Él y otros usuarios actuaron de forma inmediata, instintivamente. «Comencé a realizarle un masaje cardiaco; a los otros clientes les pedí que diesen aviso a los efectivos de seguridad del centro comercial para que trajeran un desfibrilador. Si no llega a ser por nuestra actuación, el señor se nos muere porque la UVI móvil tardó en llegar como unos veinte o veinticinco minutos», detalla. «Puedo decir que estoy aquí contándolo de chiripa, estoy vivo de milagro y gracias a la acción de los empleados y de la gente que había en el gimnasio», decía el propio afectado.

Cuando llegó la ambulancia, el paciente fue trasladado al Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo). «Allí permanecí varios días en vigilancia. Después ya tuve que ir al HUCA para que me realizasen otras pruebas al corazón». Estuvo ingresado hasta el 18 de julio. «Ese 29 de junio volví a nacer; ahora tengo que celebrar dos cumpleaños, el 25 de agosto, cuando haga los 49, y el día en el que salvaron», dice agradecido.

«Los polideportivos de San Martín carecen de estos aparatos», dice el propio afectado

Un cúmulo de circunstancias favorecieron que el caso no acabara en tragedia. «Actuamos de forma muy rápida. También fue importante que los otros usuarios -Óliver Bello y Bernardino Rodríguez- buscasen el desfibrilador. Yo hice un curso para su manejo y sabía cómo manejarlo», señala el monitor. El centro comercial cuenta con varios de estos aparatos repartidos en sus dos plantas. ¿Y si no llegan a estar? «Pues igual Jorge no lo cuenta».

El propio afectado se ha dado cuenta de la importancia de disponer de los desfibriladores en los equipamientos públicos y, sobre todo, en los centros deportivos. «Tengo que decir que no hay ninguno de estos aparatos en los polideportivos del concejo, ni en el de El Entrego, ni en Blimea, ni en Sotrondio. El Ayuntamiento debería considerar seriamente su adquisición y formar a los empleados en su uso para salvar vidas. Esto puede ocurrir otra vez», decía en referencia a su caso.

Precisamente ayer el PP de San Martín alertó de la necesidad de instalación de desfibriladores semiautomáticos en dependencias municipales y en vehículos de la Policía Local «como medida de prevención ante paradas cardiorrespiratorias». Desde la agrupación indican que cada minuto de actuación sobre un afectado se reduce en un 10% la posibilidad de fallecimiento. «Es preciso dar una respuesta inmediata en este tipo de casos», añaden los populares.