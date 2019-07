Sama despide su fiesta con la jira Gema Álvarez. / J. M. PARDO La celebración entra ahora en un periodo de incertidumbre tras la negativa de los hosteleros a continuar con la organización A. FUENTE SAMA. Lunes, 29 julio 2019, 00:17

La jira por los bares de Sama cerraba ayer las fiestas de Santiago en el distrito langreano. El programa señala que la tradicional merienda se celebra en los locales hosteleros porque son ellos los que organizan el programa desde la disolución de la sociedad de festejos por su deudas. No obstante, todavía había gente -los más jóvenes- que se desplazaron hasta el prau de La Joécara para disfrutar de la soleada tarde del domingo. Hubo numerosas actuaciones en directo durante la jornada y después de la medianoche, se celebró la verbena en el Parque Dorado.

¿Y ahora qué? La presidenta de la asociación de hostelería, Ascen Verdejo, fue clara ya al inicio de las fiestas: «Son las últimas que organizamos, yo por lo menos». No era la primera vez que lanzaba esta advertencia. De hecho, cuando el sector se hizo cargo de la organización ya dijeron que era una cuestión temporal, que no sería para siempre; el objetivo hace cinco años era que no desapareciera Santiago de las calles de la localidad. «Pero ya no podemos más». Ahora que se han culminado las celebraciones, se inicia un nuevo periodo de reflexión entre los hosteleros. Quieren mantener una reunión con la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, para que sea el Ayuntamiento el que aporte una solución.

¿Serán éstas las últimas fiestas? Todos confían en que no, pero Ascen Verdejo recuerda que ya ha ocurrido en otros concejos del Nalón y que no ha pasado nada. Lo que sí será complicado de recuperar es el concurso nacional de entibadores, que este año cumplió su edición número 75 y requiere de relevo generacional.