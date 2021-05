Prisión provisional sin fianza para el acusado de asesinar a su exmujer en Laviana La defensa de Senén Fernández alega que colabora con la justicia, a pesar de no declarar ante la juez, y que está «muy arrepentido» Senén Fernández, conducido a los juzgados de Laviana / ROMÁN ALEJANDRO FUENTE Viernes, 21 mayo 2021, 16:04

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana ha decretado, esta tarde, el ingreso en prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su exmujer en la madrugada del miércoles al jueves. Se le acusa de un delito de asesinato con agravante de parentesco y de otro de tenencia ilícita de armas. El presunto autor del crimen, Senén Fernández, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez y será conducido al Centro Penitenciario de Asturias. La jueza ha motivado su auto de prisión en el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas relacionadas con el delito.

El sospechoso fue duramente increpado por vecinos del municipio. El funeral por la trágica muerte de María Teresa Aladro se celebró en el mediodía de este viernes en el núcleo de Caleao, en Caso.

A la salida del juzgado, la abogada del acusado, Diana Antuña —del turno de oficio—, confirmó que Senén Fernández no quiso declarar pero que eso no es incompatible con su colaboración con la justicia. «Se entregó voluntariamente ante los agentes de la Guardia Civil y no hubo fuga», argumentaba. La letrada aseguraba que está «muy arrepentido» por lo que le ha hecho a su exmujer, con quien se acababa de separar hace poco. «Estaba atravesando por ello por una depresión; y él no se encuentra bien, porque el suceso lo está acrecentando», apuntaba Antuña.

La abogada apuntó que la investigación ya está culminada y que el presunto autor de los dos disparos que acabaron con la vida de 'Tere' tenía permiso de armas.