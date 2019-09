Los sindicatos langreanos afirman que «los 175 euros no son para fiestas»

Condena unánime en el Ayuntamiento de Langreo a las amenazas recibidas por el edil Luis Baragaño, de Unidas por Llangréu, por su postura en el conflicto con la plantilla municipal en las negociaciones por recuperar la jornada laboral de 35 horas.

La plataforma que aglutina a los sindicatos aclaraba ayer que la petición de 175 euros anuales «responde a una subida salarial anual (14,5 euros mensuales), después de encontrarnos con un gobierno local incapaz de llegar a acuerdos durante sus cuatro años de mandato. Una subida que mermaría la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados públicos durante la crisis superior al 15%». Reconocían que «la redacción por nuestra parte no ha sido la más adecuada. Un fallo de redacción que ahora se utiliza de forma torticera. La petición de los 175 euros no es para irse de fiesta, es una petición a través del fondo social donde el Ayuntamiento está obligado por convenio a aportar una cuantía económica con fines sociales, culturales y recreativos». El conflicto laboral debería solucionarse esta semana para no llegar a juicio, por lo que es previsible que se convoque un pleno extraordinario para este viernes, en el que el equipo de gobierno trataría de aprobar un acuerdo restableciendo las 35 horas de trabajo semanales.