Los sindicatos prevén encerrarse en el Ayuntamiento de Langreo por la falta de negociación M. VARELA Viernes, 8 febrero 2019, 00:17

Los sindicatos del Ayuntamiento de Langreo anuncian un encierro indefinido a partir del lunes 25 de febrero si el equipo de gobierno no se sienta a negociar la revisión de la valoración de los puestos de trabajo, convenio y fondo social.

Unidos en una plataforma sindical, CC OO, CSIF y FeSP-UGT anunciaban ayer un calendario de movilizaciones que comenzará el lunes 11 de febrero a las diez y media de la mañana con una pitada frente al Consistorio. Acción que se repetirá a la misma hora los días 18 y 25, si el equipo de gobierno no entabla negociaciones. Será esa última jornada cuando, previsiblemente, los representantes sindicales inicien «de no alcanzarse ningún acuerdo, un encierro indefinidos y rotativo». Se trató de evitar esta medida, convocando tres semanas de negociación intensivas con el fin de «desatascar la situación». «Sólo nos convocaron a una reunión en la que planteamos nuestras propuestas y no nos han contestado», explican.

Desde esta plataforma se incidía que «estamos ante el único gobierno langreano (IU-Somos) de la época constitucional incapaz de alcanzar acuerdos con la parte social». El motivo de este conflicto lleva años sobre la mesa del Ayuntamiento langreano; en 2018 hubo un acuerdo que no se cumplió.