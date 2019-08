Solo una semana sin averías de tren Un tren de la serie 2600 a la altura de Sotiello, antes de llegar a Moreda. / JESÚS MANUEL PARDO La plataforma en defensa de la línea entre Baíña y Collanzo reclama que las estaciones cuenten con megafonía Un nuevo fallo en un 'tamagochi' obligó a recurrir al transporte por carretera ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Viernes, 2 agosto 2019, 00:11

Eran las doce del mediodía de ayer. Los usuarios agrupados en la plataforma en defensa de la línea de ancho métrico entre Baíña y Collanzo estaban «pletóricos». ¿El motivo? «Es que llevamos una semana sin averías en el tren», decía la portavoz de la agrupación, Rosa Martínez, en referencia al servicio de Renfe. Desde hace tiempo los cortes son constantes por las averías de los convoyes, sobre todo, de los denominados 'tamagochis', tractores diésel de un solo vagón que se ven superados con la pendientes del recorrido en sentido Collanzo y revientan. «Estamos que no nos los creemos», añadía con gran alegría.

Pero duró poco. A las tres de la tarde llegaba la mala nueva al concejo. «Nada, que se ha roto una unidad 2900, ya estamos otra vez sin servicio desde Moreda hasta Collanzo», comentaban. La antigua Feve volvió a recurrir al servicio de transporte por carretera. Rosa Martínez ya no tenía ni ganas de comentar lo ocurrido porque esta situación es constante en el recorrido que vertebra el Caudal. Cuando se avería un tren, lo que hace la empresa es mantener el recorrido desde Baíña hasta Moreda con la unidad que queda de las dos.

La intención de Renfe es mejorar los trenes de esta línea, pero no va a ser a corto plazo. Según informó la compañía pública a la plataforma de usuarios, quiere transformar cuatro unidades de la serie 2600 para que puedan entrar a funcionar en este recorrido. Éste carece de catenaria para convoyes eléctricos.

El que seguro no va a entrar en servicio es el prototipo que lleva meses circulando, de forma intermitente, por este trazado precisamente por tratarse de un tren experimental. Otra de las posibilidades que hay sobre la mesa es la de destinar nuevas unidades, pero se maneja un plazo superior a los dos años. La empresa tiene contrato con el Ministerio de Fomento para prestar servicio en la línea hasta 2027, prorrogable por cinco años más. Otra de las propuestas trasladadas por los usuarios a los directivos de Renfe es el problema con la conexión con el servicio de ancho ibérico, esencial para poder llegar hasta Oviedo. El transbordo se realiza en Ablaña pero los horarios no coinciden, lo que genera muchas molestias a los viajeros. Se indicó, al respecto, que se iba a analizar una posible adaptación de los horarios. También es importante para el colectivo la implementación de una megafonía que advierta a los usuarios de las suspensiones de servicio, «que no nos enteramos».