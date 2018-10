Los técnicos del Adif desconocían el convenio y el proyecto del soterramiento Obra de soterramiento en la zona de Valnalón, en La Felguera. / ROMÁN El consejero Fernando Lastra no fue a Madrid porque estuvo en una reunión de Medio Ambiente en Química del Nalón, en Langreo MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 4 octubre 2018, 00:22

Pocos langreanos confían en que el soterramiento de la línea de Feve en el concejo se termine a corto plazo. Once años de proyecto han acumulado retrasos, incumplimientos, cambios técnicos, ausencia de financiación, etc... Ahora se suma un problema jurídico con el convenio, que se traducirá en un año más de retraso, ya que se debe tramitar todo el proceso de licitación y ejecución de la superinfraestructura, con el objetivo de que pueda iniciarse dentro de un mes.

El alcalde de Langreo explicó ayer al resto de grupos políticos, sindicatos y movimiento asociativo -empresarios y comerciantes también estaban convocados pero no acudieron-, el resultado de la reunión que mantuvo en la tarde del martes en Madrid para conocer la última hora del proyecto. Así no ocultó «la preocupación existente en Langreo» por los retrasos de esta importante actuación y que, según Xuacu de Hoyos, miembro de la plataforma ciudadana por el soterramiento, «no es compartida en Madrid ni en el Principado».El alcalde Jesús Sánchez criticó que «acudieron técnicos y el director de Infraestructuras del Principado», antes de comentarles que el nuevo retraso se justificó por problemas con el convenio firmado en 2007. «Tenían muchas lagunas, llegando a pedir que explicase qué compensación daba Langreo por los terrenos liberados. Eso es lo que pasa por mandar gente de paja», puntualizó De Hoyos.

Incluso en Madrid se llegó a plantear cambiar este acuerdo, a lo que se opuso el regidor. Sánchez afirmó que «les indiqué que si lo cambiaban viniesen a Langreo a explicarlo». Y es que esto, dijo, supondría aún mayores retrasos. El actual convenio, según el PSOE, recoge que debe ser el Principado el que asuma la obra de la superinfraestructura y no el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), un asunto por lo que se enfrentaron el Gobierno de Mariano Rajoy y el del Principado hace años, desbloqueándolo en 2017, tras asumir el Adif los trabajos.

El consejero Fernando Lastra no acudió el martes a la reunión de Madrid para desbloquear el soterramiento y, a juicio de la plataforma, «fue una falta de respeto hacia el alcalde y hacia Langreo, por estar en una reunión ordinaria de Medio Ambiente en Química del Nalón, lo que es menospreciar un proyecto de once años». Lastra se referió ayer a este proyecto afirmando que «hay un acuerdo general y el plazo de un mes para empezar a licitar, no hay discrepancias, todos queremos que la obra se lleve a cabo en tiempo y en forma» y aseveró que «espero que sea financiado con fondos mineros, tal y como nació la obra».