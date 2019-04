Los trabajadores municipales de Langreo ponen fin a su encierro Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Langreo abandonan el encierro / Juan Carlos Román Los empleados de Langreo alertan del alto precio de judicializar el conflicto laboral en el ayuntamiento ALEJANDRO FUENTE Mieres Viernes, 12 abril 2019, 17:14

Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Langreo han abandonado, este mediodía, el encierro que mantenían en la casa consistorial. Fueron recibidos por decenas de trabajadores a la puerta. La exigencia se mantiene: que el gobierno locall de IU-Somos se siente a negociar el convenio y que cumpla con los compromisos adquiridos con la plantilla, como la jornada laboral de 35 horas. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, se quejó de que un alcalde de izquierda haga oídos sordos a las peticiones de los trabajadores. Desde la plataforma, que está formada por los principales sindicatos, se alerta de que la deriva judicial del conflicto puede acarrear el gasto de un millón de euros para las arca municipales.

«No más engaños, no más mentiras, no más desprestigios, no más ataques, cámbielo por consenso, por diálogo, por negociación», clamaba el portavoz de la plataforma de trabajadores, David González Michelena.