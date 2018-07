«Trataremos de que la planta de Asla para aluminio se quede en Asturias» El consejero de Industria, Isaac Pola, estrecha la mano de Eduardo Álvarez, uno de los organizadores del congreso de energías renovables de Mieres, en presencia del vicerrector de Extensión Universitaria, Francisco José Borge, y el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. / JESÚS MANUEL PARDO El consejero de Industria señala que le ha trasladado «la mejor oferta», aunque no puede igualar el precio de dos euros por metro cuadrado de Puertollano ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 27 julio 2018, 01:05

«Es lo que hay», decía ayer el consejero de Empleo, Industria y Turismo. Isaac Pola se refería a lo que el Principado puede ofrecer para que el nuevo proyecto de la empresa Asturiana de Laminados (Asla) -afincada en Lena- y consistente en abrir una fábrica centrada en el aluminio se quede en Asturias frente a la competencia surgida entre regiones para atraer esta iniciativa y sus nuevos puestos de trabajo. «Trataremos de ver si es posible que el proyecto se quede en Asturias», declaraba ayer en Mieres, pero «la negociación le corresponde a Hunosa y la decisión a la propia empresa», añadía el responsable regional.

Y es que la compañía solo aceptaría construir la factoría en los terrenos del polígono industrial mierense de Reicastro, propiedad de la hullera pública. «Hemos puesto a disposición del proyecto empresarial, que es muy importante y que nos interesa mucho que se quede en la región, la mejor oferta, con incentivos y apoyos, para que se quede», aseguraba Pola.

¿Qué es lo que ofrece el Principado? Pola aseguró que la oferta pública regional «es transparente». El precio por metro cuadrado incorpora el coste de urbanización «con los estándares más modernos y adecuados para el desarrollo de la actividad industrial». Se trata de un valor más elevado que el que ofrece la ciudad manchega de Puertollano, desde donde se confirmó la puja por el proyecto. «En ningún caso podemos llegar a ese precio de dos euros por metro cuadrado», decía el consejero asturiano en referencia a la propuesta citada. El empresario, Macario Fernández, confirmó a EL COMERCIO que se trata de una opción que tendrá en cuenta por tratarse, además, de una comarca minera, susceptible de ayudas complementarias.

La de Puertollano no es la única propuesta. Hay otra del municipio leonés de Carrocera. «En Asturias estamos ofertando suelo industrial, no suelo. Es un matiz que no se tiene en cuenta cuando se baraja este tipo de precios, en ocasiones precios unitarios sin la dotación urbanística correspondiente», explicaba Pola.

Pendientes de Hunosa

La superficie que interesa a Asla para su nueva iniciativa, la de Reicastro, asciende a poco más de 77.000 metros cuadrados que se comercializan, según la propia web de la hullera pública, con «un precio competitivo» y «un alto nivel de dotaciones». No hay acuerdo con la propietaria en el precio y la sociedad busca ubicaciones alternativas. Macario Fernández ya ha dicho que prefiere esta ubicación por su cercanía con la marca matriz, que se encuentra en Villallana, a pocos kilómetros. De no conseguir este lugar, afirma que le da igual marcharse.

La ciudad manchega asegura que el terreno cuenta con todos los servicios, ofrece bonificaciones en el precio del suelo industrial y hasta importantes deducciones en los impuestos y tasas de titularidad municipal. Asimismo, indica que la Junta de Castilla La Mancha dispone de un amplio paquete de ayudas para la creación, inversión, innovación, comercialización, internacionalización, el fomento del empleo estable y el acceso a la financiación.