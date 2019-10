Tres personas rescatadas en el incendio de un piso en Santullano Estado en el que quedó el edificio, en el número 10 de la calle de La Estación, tras el incendio declarado en el segundo piso. / M. PARDO Dos vecinos sufrieron una intoxicación leve por humo y una joven, un ataque de ansiedad. «No podíamos bajar, no se veía nada», relata un afectado MARTA VARELA MIERES. Sábado, 19 octubre 2019, 01:32

Los timbres de los vecinos del número 10 de la calle de La estación de Santullano, en Mieres, comenzaron a sonar insistentemente minutos antes de las cuatro de la mañana de ayer. Todos se avisaban de que en el segundo piso se había producido un incendio y que había grandes llamas. Comenzaba así una angustiosa historia de tres horas. El fuego estaba devorando una habitación del segundo piso.

Puri Viso y su madre Sonsoles Martín, de 69 años, estaban durmiendo en su domicilio en el cuarto piso. «Nos levantamos y, de inmediato, salimos para intentar bajar las escaleras y llegar a la calle, pero era imposible: todo estaba lleno de un intenso humo», relata Viso. Tuvieron que ser los bomberos quienes minutos después las ayudasen a salir de su casa. Una situación similar vivía su vecino del quinto, «Aquilino tampoco pudo bajar. No se veía nada. Menos mal que llegaron los bomberos». El humo provocó que este vecino, de 45 años, y Sonsoles Martín, madre de Puri Viso, tuvieran que ser evacuados por prevención al Hospital Álvarez-Buylla, donde se les realizaron diversas pruebas médicas para constatar que «todo estaba bien» y se había quedado en un tremendo susto. Sobre las siete de la mañana, les dieron el alta y pudieron volver a casa. «El olor a quemado se podía apreciar sobre todo en la escalera, cuando subíamos, pero los bomberos habían asegurado la zona y pudimos volver a casa a descansar», explicó Puri Viso.

Junto a estos dos vecinos, que sufrieron una intoxicación leve por humo, los servicios de emergencia tuvieron que trasladar a una joven de dieciocho años aquejada por un ataque de ansiedad. También pudo regresar a su domicilio. De los que no saben nada estos vecinos es de los inquilinos del piso donde se produjo el incendio. «Creemos que estaba alquilado, pero no sabemos dónde están. Si han ido a casa de conocidos o de familiares». Los residentes del bloque esperan poder ir recuperando la normalidad ya que, a pesar del intenso humo, sólo está afectada la vivienda donde se declaró el incendio. La Sala 112 del SEPA recibía el aviso en torno a las cuatro y doce minutos de la madrugada, indicando que había personas que no podían bajar de sus domicilios. De inmediato se movilizó a bomberos del parque de Mieres y La Morgal y al Jefe de Zona Centro. Además, se informó a la Policía Local, a la Guardia Civil -que trasladó dos patrullas de Ujo y Pola de Lena- y al SAMU, que envió las UVIs móviles de Mieres y Langreo, cuyos equipos médicos atendieron a los vecinos en un primer momento.

A las 5.03 horas los bomberos informaron que, tras rescatar a dos personas del interior del inmueble, habían logrado confinar el incendio en el segundo piso. A las 05.11 horas daban el fuego por controlado. Los bomberos iniciaron en ese momento las tareas de desescombro y ventilación, apoyados por una de las patrullas de la Guardia Civil. Finalizada la intervención se retiraron para regresar a sus respectivas bases a las 6.38 horas. Ahora, la investigación trata de esclarecer el origen.