Lío urbanístico en Lena Jesús Ángel Solís, junto a su furgoneta con las ruedas rajadas. / E. C. Un vecino denuncia destrozos en dos vehículos tras pedir al Principado que investigue las obras en El Casino ALEJANDRO FUENTE POLA DE LENA. Viernes, 12 abril 2019, 01:52

«De esta manera no me van a amedrentar. Voy a ir hasta el final». Con esta determinación se manifestaba Jesús Ángel Solís, un vecino y hostelero de Pola de Lena a quien le rajaron ayer las ruedas de dos vehículos de su propiedad, un turismo y una furgoneta. ¿El motivo? «Todo surge a raíz de una denuncia urbanística que he interpuesto en el Principado y que ha sido admitida a trámite; estoy seguro de que está todo relacionado porque jamás tuve problema alguno en el concejo». De hecho, además de regentar una conocida sidrería en Pola también fue jugador de fútbol y lleva el apodo de 'Schuster'.

El local hostelero se encuentra en la calle Corresponsal Tino Rebustiello. Hace un tiempo dieron comienzo las obras de adecuación de una edificación anexa, El Casino, para convertirlo en un hotel. El problema radica en la regulación urbanística municipal. «Solo están permitidas edificaciones de dos más una altura y en esta obra se ha elevado una cuarta, más de lo permitido. Cuando yo quise hacer reforma en mi recinto, no me dejaron en el Ayuntamiento y ahora sí que lo autorizan. Las normas tienen que ser iguales para todos», señala Solís.

Este vecino, al ver la posible irregularidad que se estaba cometiendo, acudió al Ayuntamiento a exponer el caso y presentar una reclamación. «Allí no me hicieron caso alguno», asegura. No se conformó e interpuso la denuncia a una instancia superior, al Principado. «Lo hice hace un par de semanas y hace cuatro días que me llegó la notificación de que se ha admitido a trámite. Es entonces cuando aparecen las ruedas de los vehículos rajadas», dice.

En detalle, el servicio regional de Gestión y Disciplina Urbanística señala que se «procede a abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar procedimiento». En el mismo texto se indica que se procede a solicitar un informe al Ayuntamiento de Lena, «al que le corresponde la titularidad de las competencias urbanísticas para la protección y defensa de la legalidad». Se añade que se podría realizar una inspección en la zona.

Las grúas llevaron los dos vehículos al taller para cambiar las gomas. Pero antes, el hostelero presentó la denuncia del caso ante la Guardia Civil. «No se puede consentir que sucedan este tipo cosas por intentar hacer lo correcto».