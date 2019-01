Usuarios del centro social de Laviana temen que los recortes lleven al cierre Usuarios del centro social de Laviana juegan a las cartas en la cafetería, que ahora permacece cerrada / FOTOS: JUAN CARLOS ROMÁN Protagonizarán mañana una concentración para reclamar la continuidad del establecimiento tras el cierre de la cafetería MARTA VARELA POLA DE LAVIANA. Martes, 15 enero 2019, 00:14

Inquietud en el centro social de Pola de Laviana. Los usuarios llevan varios años sin el servicio de peluquería y la cafetería se encuentra cerrada. «Desde la dirección del centro no se ha sacado a subasta el servicio y es un punto de encuentro muy importante para todos nosotros. Pasamos muchas horas ahí y tememos que no vaya a abrirse más», explicaba ayer Benito Noval, que suele acudir varios días a la semana al equipamiento. Otros compañeros recuerdan que «desde el Principado nos dijeron que la peluquería no era algo necesario y jamás se sustituyó».

Quedarse sin uno de sus lugares favoritos, la cafetería, ha sido lo que ha hecho saltar todas las alarmas y temen que los recortes en los servicios acaben con el cierre definitivo de las instalaciones. Por ello protagonizarán una protesta frente al Hogar del Pensionista para pedir el mantenimiento del centro social, al que acuden cada día una media de cien personas. Será mañana, a las doce horas. «Pediremos explicaciones de los motivos por los que se nos han quitado actividades», subrayaba Aurora Suárez, vecina y usuaria.

El de Laviana es un espacio para compartir, «fundamental» para muchos vecinos. «Es un lugar de encuentro que nos ayuda a salir de casa y entretenernos. Si nos cierran o quitan alguna, perderemos muchas opciones de ocio», sumaba Juan Martínez. Aseguran sus usuarios que han puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento, «y nos dicen que no van a cerrar el centro, pero queremos que nos lo confirmen, que haya pruebas de ello, no llegar un día y encontrarnos con unas máquinas de café». No obstante, fuentes cercanas a la dirección aseguraban ayer que se está tramitando una nueva licitación del servicio de cafetería.

Este temor vecinal ha sido recogido desde el grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Su diputada Marta Pulgar ha presentado ante la mesa de la Junta General una batería de preguntas encaminadas a conocer la realidad de este centro. Pulgar se dirige a la Consejería de Derechos y Servicios Sociales y pregunta por la actual situación del servicio de cafetería, al que califica de «elemento importante en la dinamización de las actividades del centro social y un atractivo imprescindible en la asistencia de las personas mayores». La diputada interpela además sobre si ha habido una «rebaja en las actividades, y en caso afirmativo pido una explicación». También se interesa por el futuro del centro y es tajante «¿Piensa vaciarlo de actividad y cerrarlo?».