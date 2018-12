Usuarios de Feve del Caudal viajan sin seguro al no poder comprar los billetes Manifestación por el soterramiento del trazado de Feve en el barrio de Langreo Centro. / J. C. ROMÁN La plataforma que defiende la línea de Baíña a Collanzo critica la ausencia de máquinas de venta en «la mayoría de los apeaderos» ALEJANDRO FUENTE MIERES / CABAÑAQUINTA. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:08

La plataforma por la defensa de la línea de Feve en el Caudal, entre la población mierense de Baíña y la allerana de Collanzo, alerta de un riesgo para los usuarios. «Hay muchos que viajan sin el seguro obligatorio», indicaba ayer la responsables de este colectivo, Rosa Martínez. ¿Por qué motivo? «En la mayoría de los apeaderos no hay máquinas de venta de billetes, lo que le otorga al viajero esa cobertura; y muchas veces ni se puede comprar dentro del tren porque solo hay un revisor». El colectivo se pregunta qué ocurriría en caso de accidente. «Renfe me ha contestado que sí que estarían cubiertos, pero tenemos dudas porque no hay título que lo acredite».

Fue uno de los temas abordados ayer por la tarde, en la Casa de Cultura de Mieres, en un coloquio en el que participaron geógrafos y sindicalistas del sector ferroviario. Rosa Martínez también planteó otros asuntos, como la necesidad de acometer inversiones en el trazado para mantener el servicio y que éste sea de calidad. «Ya hemos recogido 10.000 firmas que trasladaremos o a quien corresponda o tenga competencias en esta materia», señalaba. El pasado 30 de noviembre una manifestación de usuarios y vecinos recorrieron las calles de Moreda exigiendo mejoras en el trazado. «No sé si es casualidad, pero desde entonces no se han registrado nuevas averías en los convoyes, decía haciendo referencia a las constantes suspensiones en el servicio y los consiguientes transbordos en autobús.

Además, la responsable de la plataforma señala que es imprescindible mantener los apeaderos «porque son la esencia de este tipo de servicio» y dan servicio a numerosos ciudadanos.