Los usuarios de Feve convocan una protesta para el día 22 en Cabañaquinta Un tren de Feve en la estación de Moreda. / J. M. PARDO La manifestación para reclamar mejoras comenzará a las 12.30 horas en la estación de la localidad allerana A. FUENTE OVIEDO. Martes, 11 junio 2019, 00:12

Los usuarios del servicio ferroviario de Feve en la comarca del Caudal -de la línea entre Baíña en Mieres y Collanzo en Aller- están ya más que hartos de los constantes problemas del servicio, como son retrasos o averías en los trenes que obligan a realizar transbordos en autobús. Y es que dicen que no es lo mismo, porque por carretera no pueden viajar con bicicletas, carritos de la compra o carricoches de niños. Por eso, desde la plataforma en defensa del trazado se ha convocado una manifestación, que será el día 22 a las 12.30 en la estación de Cabañaquinta, y se pide que se acuda con estos elementos para clamar que «el tren no es un lujo, es una nacesidad».

El Ayuntamiento de Mieres no es ajeno a estos problemas. Por eso, el alcalde, Aníbal Vázquez, ya ha reclamado un plan de choque que ponga fin al abandono que registra el servicio de tren de ancho métrico en la comarca. «No podemos permitir que Feve sufra un caos diario sin que los responsables tomen medidas», apuntó. El regidor de IU exige «medidas urgentes» para garantizar el funcionamiento adecuado de esta línea.

Vázquez recordaba que esta reivindicación ya ha sido trasladada en numerosas ocasiones a Fomento, Adif y a Renfe, reiterando el papel estratégico que el servicio tiene que jugar en las comunicaciones para vertebrar la cuenca del Caudal.

El Ayuntamiento de Mieres ya pidió más inversiones para reforzar el servicio

Esta protesta surge ante la avería sufrida hace una semana por un tren que cubría la ruta y teniendo en cuenta que los problemas que sufre este servicio son continuos, con los correspondientes trastornos que esto provoca a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Mieres se denuncia el abandono que sufre la red de Feve. Se reclaman «todos los medios y recursos necesarios para un funcionamiento óptimo».