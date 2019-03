Los usuarios reclaman el tren de gas «como solución» en la línea del Caudal Las pruebas de tren a gas de Feve regresan al recorrido entre Trubia y Moreda. / E. C. Las pruebas del convoy experimental regresan al recorrido entre Trubia y Moreda, lo que aumenta las expectativas de los viajeros ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Martes, 5 marzo 2019, 00:28

La pregunta que se plantea la plataforma en defensa de la línea ferroviaria entre Baíña y Collanzo es la siguiente; «Trenes a gas natural, ¿un rayo de esperanza? ¿Solución?». Para ellos la respuesta está clara: Sí. «La reforma de varios automotores de la serie 2600 a gas natural creemos que puede ser la solución definitiva a los problemas crónicos que sufre la línea desde hace más de una década, la falta de material rodante en un estado digno de prestar servicio. Además, supondría que la línea contase con unos trenes con unos consumos muy inferiores a los diesel, por lo que el coste de explotación del servicio se reduciría notablemente», señalan desde el colectivo.

Curiosamente, el tren de pruebas que funciona con este combustible ha regresado a las vías del Caudal, entre el recorrido que comprende Trubia hasta Baíña -que se encuentra sin servicio- y desde esta estación hasta Moreda, última parada en servicio en Aller hasta que se arregle el recorrido en Cabañaquinta. «Hace ya más de un año se presentó en Figaredo el prototipo, a bombo y platillo, a la estación acudieron políticos de toda ideología, sin duda todo un éxito. Éxito efímero, ya que tras ese viaje el tren se guardó en la cochera donde permaneció el resto del año, algo no debió salir bien y por un momento pareció que el proyecto había quedado en el olvido».

Por otro lado, desde la plataforma aseguran que el servicio de autobús temporal entre Moreda y Collanzo «funciona sin problemas, van puntuales y tienen paradas fijas bien señalizadas». El problema, apuntan, son los trenes: «Aprovechando el cierre -por obras- , los 2900 (los llamados 'tamagochis', de un solo vagón y muy lentos) se han hecho fijos de la línea. Suponemos que los tienen aquí por que no los quieren en ningún otro sitio, porque no sabemos quién puede querer semejante basura. Son problemas ya antiguos».

Denuncian los constantes retrasos de los 'tamagochis', el tren de un solo vagón

Son «muy lentos», lo que provoca retrasos sistemáticos y continuados; a veces son solo de unos minutos, «pero otras muchas veces los retrasos son considerables, impidiendo la correcta prestación del servicio. No les funciona la iluminación, o en días de calor no hay aire acondicionado, haciendo que el viaje fuera de todo menos agradable». Por todo ello, no descartan una segunda manifestación de protesta por el «mal» servicio.