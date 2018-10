Los vecinos amenazan con protestas por «la tomadura de pelo del soterramiento» Un momento de la asamblea sobre el soterramiento. / J. C. ROMÁN La plataforma decidirá si se moviliza en una reunión a la que asistirán el alcalde, concejales y representantes sindicales ante el retraso de la obra MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:23

Los vecinos de Langreo esperan, desde hace casi diez años, la fecha de finalización de las obras del soterramiento de las vías del tren de la antigua Feve. Pero sigue sin llegar. No hay concreciones y un nuevo retraso (esta vez por una modificación del convenio suscrito entre las tres partes: Gobierno central, Principado y Ayuntamiento) vuelve a demorar los plazos. Ante esta situación, la Plataforma por el Soterramiento convocó ayer una asamblea, a la que asistieron medio centenar de residentes, así como representantes sindicales y políticos. En concreto, del PP e IU. Entre ellos, el propio alcalde del concejo, Jesús Sánchez, de Izquierda Unida.

El portavoz del colectivo, David García, señaló que «este nuevo parón de los trabajos supone otra tomadura de pelo más». Un sentir que compartieron todos los asistentes. «Tenemos que salir a la calle; esto es un problema de todo el valle», añadía uno de los asistentes.

Ese sentimiento de indefensión fue aceptado por sindicatos y políticos, que esperan reunirse esta misma semana con la plataforma y decidir un posible calendario de movilizaciones. Con toda probabilidad, al frente de ellas estará el regidor langreano, Jesús Sánchez, que ayer, molesto con las circunstancias, se comprometía «a poner las cosas difíciles si veo poca voluntad para terminar las obras. La situación no es la que me gustaría. Tengo muy claro que no me voy a rendir hasta que vea terminado el soterramiento», manifestó.

En su intervención explicó que el Ayuntamiento ha presentado dos alegaciones a la modificación del convenio, en el que inicialmente figuraba que el Gobierno regional asumiría los trabajos de la superestructura (vías, catenarias y elementos de seguridad). Sin embargo, será Adif quien finalmente se haga cargo de ellos. «Desde el Ayuntamiento pedimos que en el documento se reflejen con claridad plazos concretos de los trabajos y el dinero de cada parte. Sin embargo, en el Principado no creen que esto sea necesario». El alcalde también recordó que »este proyecto afecta a todo el valle y, en especial, al mantenimiento de la línea Gijón-Laviana»

Tres fases

El proyecto se divide en tres fases. Después de nueve años de obras sólo hay una finalizada: la de la obra civil, rematada hace un año. El compromiso era continuar con la segunda, centrada en instalar la denominada superestructura ferroviaria. Aún no ha sido licitada, pendiente, como se decía, de solucionar un trámite administrativo que permita a Adif hacerse cargo de su ejecución con un presupuesto de 40 millones más IVA, que duplica las primeras previsiones de 20 millones de euros

La tercera fase, que debería ejecutarse con los trenes circulando bajo tierra, es responsabilidad del Principado. Se centrará en la urbanización de los terrenos liberados y la reorganización y mejora del barrio del El Puente, el más afectado por el proyecto. El desembolso final podría superar los 94 millones de euros, sin contar con la urbanización de los terrenos liberados. El presupuesto fijado inicialmente se situaba en 54 millones de euros.