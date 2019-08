Vecinos de La Felguera alertan del riesgo de derrumbe de un edificio Unas vallas restringen el acceso el edificio en La Felguera, del que ya se han desprendido cascotes. / E. C. Aseguran que llevan cinco años pidiendo al Ayuntamiento que tome medidas, «pero solo se han puesto unas vallas» MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 15 agosto 2019, 00:17

«Están esperando que pase una desgracia». Así describen los vecinos y comerciantes de la calle Baldomero Alonso de La Felguera la situación que viven a diario por culpa de un «viejo y deteriorado inmueble que corre el riesgo de venirse abajo» y que dicen, les mantiene en vilo desde hace años. Sus reclamaciones para derruirlo antes de que ocurra algún accidente han caído hasta ahora en saco roto. «Ya perdimos la cuenta de las veces que en los últimos año fuimos al Ayuntamiento a pedir una solución y nunca nos la dieron».

Han caído algunos cascotes a la calle y el alero está casi desprendido, al igual que la estructura de la ventana. Además, indican que comienzan a ver en el entorno del inmueble ratas, palomas, y mucha suciedad, que ha terminado por tapar el registro, por lo que cuando llueve el agua termina en los negocios cercanos. «Si cae un tormenta o agua durante varias horas, acabará con inundaciones», apuntan.

Explican que llevan cinco años pidiendo que se tomen medidas sobre el edificio. «Hace apenas un mes, acudimos otra vez al Ayuntamiento de Langreo y al día siguiente, suponemos que el dueño del inmueble, puso vallas en la zona, pero no basta, el peligro sigue estando ahí», advierten. En dicha calle hay más de una quincena de negocios, y es peatonal, «por lo que el tránsito de personas es constante». «No entendemos por qué no obligan al propietario a derribarlo y dejar un solar decente», insisten. Algunos, incluso, explican que «el actual dueño siempre habla de que tiene un proyecto interesante para la zona y que está a punto de ponerlo en marcha, pero es que nos lo lleva contando años y no pasa nada».

«Necesitamos que desde el Ayuntamiento se tomen en serio esta situación, porque si de derrumba puede haber una desgracia y no lo están valorando como deberían», inciden los responsables de los negocios cercanos a la edificación, «que cada día que pasa está en peor estado».