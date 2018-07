Los vecinos de Villamorey, en Sobrescobio, rescatan un camión accidentado Los vecinos ayudando al camión que se salió de la vía. Denuncian que parte de la calzada se hundió este verano y desde entonces no se ha reparado ALEJANDRO FUENTE Mieres Martes, 24 julio 2018, 19:40

Vecinos de la población de Villamorey, en Sobrescobio, han sacado esta mañana a un camión que se salió de la carretera y cayó en una cuneta. Al ver lo ocurrido, acudieron con sus tractores para el peculiar rescate.

En el suceso no hubo daños personales pero sí que enfada a los vecinos y usuarios de esta carretera que comunica Rioseco con Soto de Agues. Denuncian que parte de la calzada se hundió este verano y que no se repara. Se trata de la vía que cuenta con un proyecto de adecuación por parte del Principado, pero que los residentes en esta zona rechazan porque no se habilita una circunvalación al núcleo de Villamorey.