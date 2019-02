El Vega de Guceo de Turón lidera un proyecto europeo para la inclusión educativa Recepción municipal a los docentes que participan en el Proyecto Erasmus+ en Turón. / JUAN CARLOS ROMÁN El equipo docente comparte experiencias con centros de Islandia, Turquía, Polonia y Rumanía para potenciar las clases «para todos» A. FUENTE Sábado, 2 febrero 2019, 00:21

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, presidió, ayer por la mañana, en el Ayuntamiento, el acto de recepción a los profesores de Islandia, Turquía, Polonia y Rumanía que estos días visitan el colegio público Vega de Guceo, en Turón, en un encuentro de intercambio de experiencias enmarcado dentro del programa Erasmus+. El director del centro mierense, Juan Ignacio Pérez, explicaba que el proyecto que se lidera desde Asturias consiste en potenciar en los centros públicos la «educación inclusiva». Para ello, las escuelas participantes comparten experiencias. En breve, los profesores del Caudal se desplazarán a Turquía.

Pero, ¿en qué se centra el proyecto de educación inclusiva? El responsable docente del centro turonés lo explicaba de forma simple con un ejemplo. «Se trata de no apartar a niños que precisan de un apoyo especial o de un refuerzo, que no se les saque del aula para estar con otro profesor lejos de sus compañeros. Preferimos tener a esos profesores de educación especial dentro del aula con el resto para no apartar a nadie; es importante que estén todo juntos, para todos», señalaba. Se trata de una experiencia que desarrolla este colegio con éxito». «En una clase -añadía-, podemos tener tres profesores, pero es mejor a que salga uno de los alumnos para estar solo con uno de estos docentes».

El responsable educativo del centro y del propio proyecto señalaba que el objetivo es que cada alumno, independientemente de sus capacidades, logre llegar a sus objetivos de aprendizaje, «ya que se ha demostrado que estar separado de sus compañeros no ayuda en nada en lograr este fin».

En el salón de plenos, el alcalde quiso agradecer la labor docente de estos profesores de Turón y de otros países europeos, «ejemplo de una educación pública».