VÍDEO | Un caballo y un carro para transportar un coche en Langreo 00:17 El tráfico se vio interrumpido debido a la singular manera de llevar un coche por esta vía EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 junio 2019, 23:14

Tal era el surrealismo de la situación, que unos de los conductores no dudó en sacar su móvil y grabar la escena. En la carretera principal de Lada, en Langreo, circulaba una grúa un tanto particular. En vez de cuatro ruedas, era de cuatro patas. Un caballo que tiraba por un carro transportaba un vehículo. Un hombre que iba caminando dirigía al animal, que entorpecía el tráfico debido a la lentitud. Esta situación llevó a los vehículos que iban detrás a realizar un adelanto en un tramo no permitido.