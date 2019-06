San Xuan prendió la mecha El regidor mierense Aníbal Vázquez tras prender la mecha que anunció el inicio de San Xuan. / M. V. Las calles mierenses se convierten en las protagonistas de buena parte de los festejos que traerán música, deportes y tradición Los chiringuitos desaparecen de la plaza de la Libertad por no ser rentables MARTA VARELA MIERES. Sábado, 15 junio 2019, 01:49

Los festejos en honor a San Xuan arrancaron en Mieres al mediodía de ayer. Un problema técnico imposibilitó que el tradicional 'barrenazu' se lanzase desde la plaza del Ayuntamiento y el regidor Aníbal Vázquez tuvo que acercarse a la zona ajardinada y «prender la mecha como se hacía hace años», para, a continuación, echar una carrera para alejarse y escuchar el estruendo. Las celebraciones por San Xuan ya están en marcha.

Vázquez, quien esta mañana se ratificó como regidor en su tercer mandato, deseó a todos los vecinos que «disfruten de las fiestas que se han programando pensando un poco en todos». Un inicio que contó además con la presencia de ediles socialistas y del PP, que acompañaron al alcalde y a los mierenses que se acercaron a la plaza del Ayuntamiento. El concejo está preparado para disfrutar de once días repletos de actividades para todos los públicos. Una gran parte de ellas, está diseñada para ser disfrutada en las calles, siempre y cuando el tiempo lo permita. No hay duda: la gran cita volverá a ser la hoguera de San Xuan en la medianoche del domingo al lunes, 24 de junio.

No falta la tradición, la música en directo, los deportes, las exposiciones, los torneos... Lo que sí faltará este año en Mieres son los siempre controvertidos chiringuitos en la plaza de La Libertad, tras veinte años de historia. Este espacio siempre contó con la oposición de los vecinos de la zona y la tímida crítica de parte del sector hostelero, pero también tenía fieles visitantes que consideran que con su ausencia la «fiesta ha perdido mucho». Ausencia que no depende del Consistorio, sino de las propias asociaciones que los gestionaban, que ante el aumento de exigencias, entre ellas permisos y pagos a diferentes organismos, consideran que su trabajo no «era rentable». Desde el gobierno municipal se comprometen a estudiar la situación para próximas ediciones de San Xuan. Así que los chiringuitos podrían volver.

El programa

Los festejos mierenses llegan este año con novedades, tales como la foguera infantil, la tarde del 21 de junio, que permitirá que los niños disfruten de esa tradición hecha a su medida en la Plaza del Ayuntamiento. Esa misma tarde, además, el 'fisio' mierense del Manchester City Eduardo Álvarez Gil dará el pregón.

En el apartado musical, el cartel destaca por su pluralidad, calidad y variedad, ya que se podrán encontrar actuaciones «de todos los géneros y estilos musicales», se señala desde el Consistorio.

Café Quijano actuará en el Parque Jovellanos la noche del 23 al 24 de junio, la noche de San Xuan, dando el relevo posteriormente a la Orquesta Panorama, que actuará en La Mayacina esa misma noche, ya de madrugada. Antes, los fuegos artificiales, el enrame de les 'fontes' y, por supuesto, el símbolo de San Xuan, la foguera y la Danza Prima alrededor del fuego. Una noche mágica, la más corta del año, pero que en Mieres será la más larga.

«Mieres llama a todo el mundo a la fiesta, a la celebración y a disfrutar de estas jornadas, convirtiéndose en un lugar de peregrinación cultural y festiva. San Xuan ya está aquí y solo queda ya dejarse llevar por el buen ambiente, por la música y por todas las actividades programadas para dar la bienvenida al verano en el concejo como es tradición», se asegura desde el Ayuntamiento.

El programa completo, con toda la información diaria, se puede consultar ya en la agenda y en el apartado de Festejos de la página web municipal (www.mieres.es).