El Cupón Diario de la ONCE reparte 245.000 euros en Asturias El cupón del miércoles 30 de julio estaba dedicado al Día Mundial contra la Trata, con el que la ONCE ha querido sumarse a de la campaña de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género #NoTrates con la explotación sexual EUROPA PRESS Miércoles, 31 julio 2019, 12:03

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 245.000 euros en Asturias, en 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 30 de julio de 2019.

La vendedora de la ONCE Mª Covadonga Romero Pérez, que ejerce su labor en el kiosco de la Avda. de Portugal de Avilés (zona La Palmera), es quien ha llevado la ilusión con 6 cupones premiados con 210.000 euros, junto con Virginia Cartón Iglesias, con punto de venta en el kiosco de la Avda. Colón de Oviedo, que ha vendido 1 cupón premiado con 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar «La Paga» de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste.

Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.